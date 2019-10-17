Рабошапка подписал представление на Дубневича

Ярославу Дубневичу можно готовиться к бегству

В четверг, 17 октября, глава ГПУ Руслан Рябошапка передал в Верховную Раду свое согласие на привлечение к уголовной ответственности нардепа девятого созыва Ярослава Дубневича. Инкриминируют ему причастность к хищению 93 миллионов гривен.

Об этом сегодня заявили в ГПУ, отметив, что теперь нардепам придется традиционно голосовать за снятие с Ярослава Дубневича неприкосновенности, взятия его под стражу и привлечение к уголовной ответственности.

С учетом количества "слуг народа" в ВР, подобное вполне может стать реальностью, так что экс-БППшник уже может паковать вещи и отправляться в "Борисполь" по примеру Гладковского.

- В ходе досудебного расследования, которое проводили детективы Национального антикоррупционного бюро, установили достаточно доказательств для сообщения народному депутату о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных части пятой, статьи 191 УК Украины - "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением", - отметили в ГПУ. - Будучи народным депутатом Украины восьмого созыва и находясь на посту председателя комитета ВР по вопросам транспорта, он был осведомлен о финансовом состоянии ПАО "Укрзализныця" и его потребностях в проведении закупок, влиял на чиновников и представителей единственной фирмы-производителя деталей.

Дубневич, пользуясь моментом, решил оформиться "прокладкой" и нажился за счет государства.

Кроме того, как известно, братьев Дубневичей обвиняют еще и в хищении газа на сумму 1,5 миллиарда гривен с помощью компаний "Энергия-Новый Раздел", "Энергия-Новояворовск" и "Энергия". Но это дело временно развалили. По крайней мере, никаких подвижек по нему нет.