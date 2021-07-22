П'яненька суддя на позашляховику влаштувала ДТП та ледь не вбила людей

Світлана Колєгаєва ледь не вбила людей / Зупини Лося

У Києві п'яна суддя Деснянського районного суду Світлана Колегаєва потрапила в ДТП на вулиці Прирічній, 27.

Деталі пригоди повідомляє спільнота "ЗупиниЛося" у Facebook.

За кермом автомобіля Audi Q5 виявилася суддя Деснянського районного суду міста Києва Колегаєва Світлана Вікторівна, 1978 року народження. Вона була з ознаками алкогольного сп'яніння.

Інцидент стався на вулиці Прирічній у Києві.

"Вилетіла на тротуар, мало не збила людей і мало не приземлилася у воду. Від приводнення її врятував стовп. Об який вона успішно розхерачила свою Ауді", - сказано у повідомленні небайдужих.

Також зазначається, що справу вже намагаються "зам'яти". На місці зібралася велика кількість місцевих жителів: виникали бійки, на місці було чотири патруля поліції. Вони рятували суддю від лінчування.

До речі, Audi Q5 відсутня у декларації судді.