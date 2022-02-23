Путінські олігархи зібдніли на $32 мільярди доларів за цю зиму

Довизнавалися / Кремлін.ру

Найзаможніші російські олігархи втратили з початку року 32 мільярди доларів, а ескалація ситуації в Україні може ще сильніше вплинути на цю тенденцію.

Ціну путінської дурості порахували експерти Bloomberg.

За даними видання, на даний момент капітал 23 російських мільярдерів складає 343 мільярди доларів, у порівнянні з 375 мільярдами на кінець 2021 року.

Як зазначається, член ради директорів «Сібура» та «Новатека» Геннадій Тимченко очолює список російських мільярдерів, статки яких впали. Його статки зменшилися більш ніж на третину або 6,4 млрд доларів.

Статки акціонера «Новатека» Леоніда Міхельсона зменшилися на 6,2 млрд доларів, а президента і співвласника нафтової компанії «Лукойл» Вагіта Алекперова - на 3,5 млрд доларів, коли акції енергетичної компанії впали майже на 17%.

Путін 21 лютого оголосив про визнання маріонеткових утворень «Л/ДНР» та підписав відповідні укази. Наслідком цього стали санкції проти Росії.