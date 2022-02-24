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Путін записав повідомлення про початок вторгнення до України сильно заздалегідь

06:42
Путін - терорист - фото 1
Путін - терорист

Мерзенна потвора на ім'я Птуін збрехав навіть, коли оголошував війну Україні.

Промова Путіна про оголошення війни була записана ще ввечері 21 лютого, у понеділок.

Переконатися в цьому можна, завантаживши відео із сайту Кремля та перевіривши його властивості.

Путін записав повідомлення про початок вторгнення до України сильно заздалегідь - фото 210461

Вранці 24 лютого Росія напала на Україну - агресор обстріляв балістичними ракетами наші міста та почав вторгнення, до якого так довго готувався.

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