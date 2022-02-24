Путін записав повідомлення про початок вторгнення до України сильно заздалегідь
Путін - терорист
Мерзенна потвора на ім'я Птуін збрехав навіть, коли оголошував війну Україні.
Промова Путіна про оголошення війни була записана ще ввечері 21 лютого, у понеділок.
Переконатися в цьому можна, завантаживши відео із сайту Кремля та перевіривши його властивості.
Вранці 24 лютого Росія напала на Україну - агресор обстріляв балістичними ракетами наші міста та почав вторгнення, до якого так довго готувався.
Другое на тему
Ми працюємо, ми сильні! Зеленський звернувся до нації
06:53
Росія почала масштабне вторгнення до України - Путін оголосив нам війну
06:25
РНБО підтримала введення надзвичайного стану
Вчера, 13:13
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации