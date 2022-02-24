Путін записав повідомлення про початок вторгнення до України сильно заздалегідь

Путін - терорист

Мерзенна потвора на ім'я Птуін збрехав навіть, коли оголошував війну Україні.

Промова Путіна про оголошення війни була записана ще ввечері 21 лютого, у понеділок.

Переконатися в цьому можна, завантаживши відео із сайту Кремля та перевіривши його властивості.

Вранці 24 лютого Росія напала на Україну - агресор обстріляв балістичними ракетами наші міста та почав вторгнення, до якого так довго готувався.