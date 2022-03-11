Путін готує теракт на ЧАЕС, - розвідка

Путін втратив береги

За наявною інформацією української розвідки, Владімір Путін зовсім упоровся й віддав наказ щодо підготовки теракту на Чорнобильській атомній станції.

На контрольованій російськими військами ЧАЕС планується створення техногенної катастрофи, відповідальність за яку окупанти спробують перекласти на Україну, повідомляє ГУР МО.

Наразі ЧАЕС повністю відключено від систем моніторингу Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). Станцію знеструмлено. Ресурс наявних дизель-генераторів розрахований на 48 годин підтримки роботи систем безпеки.

Окупанти відмовились надати доступ до станції українським ремонтникам. Натомість туди, за вказівкою Олександра лукашенко, зайшли «білоруські спеціалісти». Серед них, під виглядом атомників заходять також російські диверсанти для організації теракту.

Разом з тим, протягом останніх днів путінські війська завдали ударів по Запорізькій АЕС та Харківському фізико-технічному інституту (там знаходиться експериментальний ядерний реактор).

Задля імітації причетності українських військових до аварії на ЧАЕС окупанти намагаються створити фейкові «докази» на підтвердження своєї версії. Зокрема, в районі аеропорту Антонов у Гостомелі помічено російські автомобільні рефрижератори, які збирають тіла загиблих українських захисників. Існує імовірність, що їх видаватимуть за вбитих диверсантів в зоні ЧАЕС.

Тобто, не отримавши бажаного результату від наземної військової операції та прямих переговорів, Путін готовий вдатися до ядерного шантажу світової спільноти заради поступок щодо підтримки України.

Наразі і Україні, і світ, і сама Росія розуміють, що заяви про причетність України до створення ядерної небезпеки – лише постановка за бездарним сценарієм Хуйла.

Незважаючи на це, подібні дії Путіна матимуть катастрофічні наслідки для всього світу. Схоже, саме на це і розраховує російський диктатор, вимагаючи неприйнятних поступок.