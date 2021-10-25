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Путін дограється, що українські ракети будуть спрямовані на Москву, - спікер ТКГ

09:55
Арестович розкрив плани - фото 1
Арестович розкрив плани

Спікер делегації України в Мінській Тристоронній контактній групі Олексій Арестович заявив, що українські ракети оперативно-тактичного рівня "зможуть діставати до Москви".

Так Арестович в етері каналу "Дом" прокоментував побоювання РФ про те, що в Україні побудують бази НАТО, а потім направлять ракети на Москву.

"Путін зі своєю політикою дограється до того, що українські ракети будуть спрямовані на Москву в якийсь найближчий осяжний час з однієї простої причини, що ми працюємо над ракетною програмою. І наші ракети оперативно-тактичного рівня зможуть діставати до Москви. Це паритетні дії у відповідь на дії Росії. Якби не було цієї агресії, ніколи б українські ракети ні на яку Москву не були б спрямовані", - сказав він.

Також Арестович назвав блефом натяки РФ на вторгнення на територію України.

"Російські військові, як професіонали, прекрасно розуміють і підказують російському керівництву, що будь-який повномасштабний напад на Україну буде кінцем російської армії і кінцем Російської Федерації. Це абсолютно програшний варіант. Вони не можуть цього не розуміти", - підкреслив Арестович.

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УНІАН
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