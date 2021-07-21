Путін будує собі новий таємний бункер під Москвою

Путіну будують новий та охайний бункер

У Московській області біля резиденції президента РФ Володимира Путіна в Ново-Огарьово виявили таємний комплекс будівель, вартість яких оцінюється у 270-670 млн доларів.

Про нову "цяцьку" Путіна йдеться в розслідуванні "МБХ медиа".

«З літа минулого року тут з'явилися кілька великих будівель, серед яких, як кажуть будівельники, - лікарня, спортивний комплекс (з льодовою ареною, - ред.) і готель-пансіонат. І все це, за словами будівельників і охоронців, «режимні об'єкти». Поруч, на річці Москві, за декілька метрів від новоогарьовської пристані ФСО, за кілька місяців побудували новий міст», - йдеться в розслідуванні.

Велике будівництво Путіна:

Жодного із зазначених об'єктів між підрядниками цих об'єктів і ФСО або Управлінням справами президента немає ні в одному з держконтрактів. Орієнтовна вартість такого будівництва коливається від 20 до 50 млрд рублів (270-670 млн доларів).

Будівництво на ділянці в 107 тисяч квадратних метрів на березі Москви-ріки у Підмосков'ї ведеться в умовах секретності. Земля, раніше оформлена у власність Російської Федерації, навесні 2020 року була передана в користування Федеральної служби охорони з категорією "забезпечення безпеки та оборони" або "для федеральних потреб".

На кожному під'їзді до будівництва встановлені знаки "в'їзд заборонено", територія обгороджена бетонним парканом висотою в 6 метрів. Загальна площа об'єктів - 56 тисяч кв. метрів. Уже побудовано гостьовий будинок у 4 тисячі кв. метрів. Зараз, за ​​словами будівельників, йде будівництво льодового майданчика в 30 тисяч квадратів (без урахування підземних поверхів), чотириповерхового гостьового комплексу в 10 тисяч квадратних метрів і лікувально-оздоровчого комплексу в 16 тисяч квадратних метрів. Будівлю, за словами інженерів, буде обладнано найсучаснішою технікою, а планування вказує на те, що пацієнти в цій клініці будуть дуже непрості, йдеться в розслідуванні "МБХ медиа".

З протилежного від резиденції Володимира Путіна берега Москви-ріки до нових об'єктів можна буде проїхати через двосмуговий міст з тротуаром, який зараз добудовується. Вартість його будівництва експерти оцінили приблизно у 200 мільйонів рублів. У полі знаходяться піщані насипи, які, на думку авторів розслідування, можуть бути основою для вертолітного майданчика.

Для кого на території поруч з резиденцією Путіна будуються гостьовий комплекс, льодова арена і лікарня, невідомо. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков спростував повідомлення про велике будівництво біля резиденції в Ново-Огарьово. Так само він спростовував й про інші маєтки свого господаря, наприклад - про палац під Геленджиком.