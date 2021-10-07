Пси Лукашенка заарештували 136 осіб за коментарі в соцмережах про смерть КДБшника

Вбивство Зельцера сколихнуло Білорусь / скриншот

У Білорусі заарештували 136 осіб через коментарі в соцмережах про загибель у перестрілці в Мінську співробітника КДБ і програміста Андрія Зельцера.

«Підозрюваними у кримінальній справі є 136, так званих, «анонімних коментаторів». До них застосовано запобіжний захід у вигляді взяття під варту», - йдеться в повідомленні так званого "слідчого комітету Республіки Білорусь".

Зазначається, що наразі "СК" розслідує кримінальну справу, порушену за статтями 130 (умисні дії, спрямовані на розпалювання певної соціальної ворожнечі або розбрату за ознакою іншої соціальної приналежності) і 369 (образа представника влади і його близьких у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків, здійснена в інформації, розміщеній у глобальній комп'ютерній мережі Інтернет) Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

28 вересня в Мінську співробітник IT-компанії Андрій Зельцер застрелив одного зі співробітників КДБ Білорусі, які увірвалися до нього з обшуком, і був убитий силовиками.

Подія набула резонансу й з офіційною версією вбивства Зельцера люди не погодились, а тому почали висловлювати свої думки у соцмережах.