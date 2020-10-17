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Прямые диваны: особенности и виды

Вчера, 21:47
Прямые диваны: особенности и виды - фото 1

Диван – предмет мебели, без которого не обходится практически ни один дом. На нем можно и посидеть всей семьей перед телевизором, и удобно разместить гостей, и прилечь, если днем захочется передохнуть.

Производители предлагают множество разновидностей диванов, но одним из самых популярных вариантов остается прямой, купить такую мебель можно в интернет-магазине dommino.ua. Здесь представлены диваны на любой вкус.

Достоинства

Прямой диван представляет собой классический, проверенный временем вариант, которому покупатели отдают предпочтение по многим причинам:

  • прочность конструкции;
  • продолжительный срок службы;
  • разнообразие моделей.

Если прямой диван купить, то он прекрасно впишется в любое помещение, его устанавливают и в гостиных, и в кабинетах, и даже на кухне. Разместить такой любой диван можно в любом месте комнаты, а его перестановка позволяет менять интерьер. Его можно использовать и для зонирования помещения.

Критерии выбора

Выбирая прямой диван, стоит обратить внимание на несколько моментов:

  • механизм трансформации;
  • материал;
  • количество мест.

В зависимости от наличия или отсутствия механизма трансформации прямые диваны подразделяются на две категории – стационарные и трансформеры. Второй вариант выбирают, если на нем предполагается не только сидеть, но и спать. Очень удобен в обращении механизм трансформации «еврокомфорт»: выдвигая вперед сиденье, в образовавшуюся нишу укладывают спинку. Другой вариант механизма – «телескоп»: сиденье тянет за собой другие части.

Обивочный материал дивана в первую очередь должен быть высококачественным, это гарантирует, что он долго не будет истираться и выцветать. Традиционным материалом для опоры считается древесина твердых пород, но в современных моделях используется и пластик, и нержавеющая сталь. На таких материалах не заводится плесень.

Говоря о количестве мест, учитывают места для сидения и спальные. Количество первых варьируется от одного до четырех, по второму признаку выделяют односпальные и двуспальные модели.

Назначение

Особенности конкретной модели прямого дивана должны соответствовать тому, где его предполагается установить и как использовать:

  • Для спальни следует выбрать модель с коробом для постельного белья.
  • В кухне лучше поместить небольшой диван, одноместный или двухместный.
  • Для детской подойдет мебель с яркой обивкой.

Дополнительный комфорт обеспечивают двусторонние подушки, которые можно переворачивать.

В интернет-магазине Dommino представлены разнообразные модели прямых диванов для гостиных, спален, кабинетов, детских комнат и других помещений.

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