Прямые диваны: особенности и виды

Диван – предмет мебели, без которого не обходится практически ни один дом. На нем можно и посидеть всей семьей перед телевизором, и удобно разместить гостей, и прилечь, если днем захочется передохнуть.

Производители предлагают множество разновидностей диванов, но одним из самых популярных вариантов остается прямой, купить такую мебель можно в интернет-магазине dommino.ua. Здесь представлены диваны на любой вкус.

Достоинства

Прямой диван представляет собой классический, проверенный временем вариант, которому покупатели отдают предпочтение по многим причинам:

прочность конструкции;

продолжительный срок службы;

разнообразие моделей.

Если прямой диван купить, то он прекрасно впишется в любое помещение, его устанавливают и в гостиных, и в кабинетах, и даже на кухне. Разместить такой любой диван можно в любом месте комнаты, а его перестановка позволяет менять интерьер. Его можно использовать и для зонирования помещения.

Критерии выбора

Выбирая прямой диван, стоит обратить внимание на несколько моментов:

механизм трансформации;

материал;

количество мест.

В зависимости от наличия или отсутствия механизма трансформации прямые диваны подразделяются на две категории – стационарные и трансформеры. Второй вариант выбирают, если на нем предполагается не только сидеть, но и спать. Очень удобен в обращении механизм трансформации «еврокомфорт»: выдвигая вперед сиденье, в образовавшуюся нишу укладывают спинку. Другой вариант механизма – «телескоп»: сиденье тянет за собой другие части.

Обивочный материал дивана в первую очередь должен быть высококачественным, это гарантирует, что он долго не будет истираться и выцветать. Традиционным материалом для опоры считается древесина твердых пород, но в современных моделях используется и пластик, и нержавеющая сталь. На таких материалах не заводится плесень.

Говоря о количестве мест, учитывают места для сидения и спальные. Количество первых варьируется от одного до четырех, по второму признаку выделяют односпальные и двуспальные модели.

Назначение

Особенности конкретной модели прямого дивана должны соответствовать тому, где его предполагается установить и как использовать:

Для спальни следует выбрать модель с коробом для постельного белья.

В кухне лучше поместить небольшой диван, одноместный или двухместный.

Для детской подойдет мебель с яркой обивкой.

Дополнительный комфорт обеспечивают двусторонние подушки, которые можно переворачивать.

В интернет-магазине Dommino представлены разнообразные модели прямых диванов для гостиных, спален, кабинетов, детских комнат и других помещений.