Прозріли: Німецька зброя буде в Україні вже сьогодні

Німці будуть допомагати рятувати Україну від росіян / ОПУ

Озброєння, яке Німеччина вирішила надати Україні для захисту від агресії Росії, прибуде на місце вже ближчим часом.

Про це міністр оборони ФРН Крістіне Ламбрехт сказала радіо Deutschlandfunk.

«Зброя вже в дорозі, і мова йде не про дні, а про години», - заявила Ламбрехт.

Вона назвала важливим підтримати Україну в її опорі російському вторгненню.

Ламбрехт також привітала оголошене напередодні збільшення фінансування на оборону країни на 100 мільярдів євро. За її словами, Бундесвер за останні роки був «знекровлений».

Як повідомлялось, федеральний уряд ФРН, який раніше відмовляв Києву у наданні оборонної зброї, вирішив змінити свій курс. Бундесвер надає у першій партії протитанкові гранатомети та зенітно-ракетні комплекси «Стінгер». Берлін також зняв заборону на передачу Україні старих німецьких озброєнь, які були раніше поставлені в інші крани НАТО.