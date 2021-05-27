Проїзд у громадському транспорті Києва зросте суттєво, але не космічно

Нормальне метро за свої гроші

Міська влада Києва планує у двічі підвищити проїзд у громадському транспорті столиці і закликає цього не боятися, адже перевізники хотіли здорожчання у три рази.

«Профспілки прийшли з пропозицією підвищити тарифи і звучали і 25, і 20 гривень за проїзд. Дійсно, у нас проблема є з проїздом, і на сьогодні проїзд у Києві найдешевший взагалі по Європі», — заявив мер Києва Віталій Кличко і пояснив, що в інших українських містах (Львові та Запоріжжі) ціни на проїзд вже підвищили.

«Одне можу сказати, що тема підняття тарифу назріла, але можу гарантувати, що до 25 чи 20 гривень, до таких цифр піднімати ні в якому разі ми не плануємо», — переконаний мер.

Кличко так і не назвав, на скільки подорожчає проїзд, але обіцяв, що тариф буде «економічно обґрунтованим», і припустив, що стане про це відомо вже влітку.

Очікується, що це буде щось в районі 15 гривень. Наразі проїзд у громадському транспорті столиці вартує 8 гривень. Це дійсно низже, ніж будь де у Європі, але там на відміну від України значно вищі заробітні плати.