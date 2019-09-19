Простить и поощрить: зарплата директора КБ "Южное" Дегтярева превысила 5 миллионов

Дегтярев - руководитель КБ "Южное"

За 10 лет у руля КБ "Южное" Александр Дегтярев привел украинское ракетостроение в полный упадок. Однако, это не мешает чиновнику получать миллионную зарплату.

С введением электронного декларирования в Украине, узнать, на какие средства живут депутаты и чиновники теперь доступно каждому. Представители государственных "элит" идут на любые ухищрения, чтобы их е-декларации выглядели скромнее. Переписывают имущество на бабушек, соседей, детей, принимают от родителей подарки на суммы большие, чем вся их пенсия за 10 лет и т.д. Некоторые поступают еще проще. Живут скромно, гектаров земель не имеют, недвижимости в тысячи кв. м. тоже, а все их задекларированное имущество — трехкомнатная квартира в "чешке", скромная дачка за городом да подержанная иномарка, чтоб ездить туда по выходным. Вот только зарплату такие "скромняги" получают, исчисляемую сотнями тысяч грн в месяц.

Украинцев уже давно не удивляют контрасты. При средней зарплате по стране 10 тысяч гривен, некоторые чинуши не считают зазорным получать в десятки раз больше. И не важно, насколько эффективно работают предприятия или ведомства под их руководством, они даже могут годами показывать убыток - государственный бюджет все стерпит, и не такое видывал.

Таких горе-управленцев много. Но не все были такими с начала. Мы расскажем об Александре Дегтяреве, гендиректоре флагмана украинского ракетостроения КБ "Южное", заслуженном работнике ракетно-космической отрасли Украины, конструкторе, докторе технических наук, академике, кавалере орденов "За заслуги" II и III степени, который на закате своей карьеры сделал все, чтобы испортить лучшие впечатления о себе.

КБ "Южное" Дегтярева: 10 лет по нисходящей

Александр Дегтярев заступил на пост руководителя "КБ "Южное" в 2010 году. Стоит отметить, что инженер больше нигде не работал. В днепропетровское КБ он попал сразу после института по распределению и отдал предприятию все годы трудовой деятельности. Через 10 лет из рядового инженера Дегтярев превратился в ведущего, а в 1999 году стал главным конструктором. Александр Дегтярев приложил немало усилий к разработке модификаций легендарных ракет-носителей "Зенит", а также баллистических ракет "Сатана", инициировал создание при КБЮ службы маркетинга и ВЭД, чем способствовал расширению международных связей. Но все это было до 2010-го, когда Дегтярев занял кресло генерального директора КБ и получил прямой доступ к финансовым потокам. С того момента его больше стал заботить собственный карман, чем репутация и имя родного предприятия.

Пошла череда провальных проектов. В 2013-м Минобороны было вынуждено свернуть разработку ракетного-комплекса "Сапсан" из-за неэффективного использования бюджетных средств. Расходы по проекту превысили 200 млн. грн., но Дегтярев просил еще и обещал закончить все к 2015 году.

В 2015-м Бразилия разорвала контракт с КБ "Южное" по проекту "Циклон-4". Договор на осуществление программы запусков с космодрома Алкантара был заключен еще в 2004 году, но приход Дегтярева на пост генерального в 2010-м фактически поставил крест на разработках. Как и в случае с Сапсаном, КБ "Южное" требовало новых и новых финансовых вливаний, но разработка ракеты шла черепашьим ходом. В итоге, бразильцы разорвали контракт, назвав дальнейшее сотрудничество с КБЮ призрачной перспективой, и посетовав на многократно возросшие затраты, сделавшие проект нерентабельным.

От разрыва соглашения украинское государство понесло катастрофические убытки — 800 млн. долларов. Руководство КБЮ стало фигурантом уголовного дела о хищении бюджетных средств, а Александр Дегтярев был отстранен от занимаемой должности. Но влиятельные заинтересованные друзья и продажный суд помогли вернуть доходное кресло. А чтобы сидеть в нем было спокойнее, пост главы Государственного Космического Агентства (ГКАУ), курирующего КБЮ и другие предприятия отрасли, возглавил бывший подчиненный Дегтярева Павел Дегтяренко.

Пилите, Шура, пилите

Видимо, с целью компенсации морального и материального ущерба от "несправедливого" увольнения, в феврале 2018 года Кабмин повысил должностной оклад Александра Дегтярева до 246 тысяч грн в месяц и предусмотрел начисление квартальной премии в размере трех окладов. То есть, добавил еще столько же.

По итогам 2018 года Александр Дегтярев с суммой 5.5 млн. грн. занял почетное 5 место в двадцатке самых высокооплачиваемых ТОП-менеджеров государственных предприятий. Его опередили глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев (19 млн. грн), директор "Укрзализныци" Евгений Кравцов (10 млн), руководители "Энергоатома" и "Укрэнерго" Юрий Недашковский и Всеволод Ковальчук с 7 и 6 млн. соответственно.

Гендиректор второго ключевого предприятия космической отрасли Украины "Южмаш" Сергей Войт очутился только на 19 строчке рейтинга со скромной суммой 400 тысяч грн.

И все бы ничего, если бы не одно "но". Никто из вышеперечисленных руководителей, не закончил год с убытками для своего предприятия. Кроме Александра Дегтярева. Но и это еще не все. Украинский флагман космической отрасли медленно, но уверенно идет на дно, несмотря на самую большую бюджетную поддержку среди всех предприятий отрасли. Безусловно, дотации малы и их недостаточно, но куда подевались те самые пресловутые партнеры КБЮ, с которыми Александр Дегтярев так усиленно налаживал связи? Ответ прост. Нет разработок – нет контрактов.

Как не прискорбно отмечать, но во всех текущих международных проектах с участием КБЮ, предприятие Александра Дегтярева продолжает эксплуатировать старые разработки еще советской эпохи и их модификации. Но дело в том, что такие ракеты, как Зенит, Циклон, Маяк и Днепр уже устарели и не могут конкурировать с более современными носителями, которые предлагают рынку частные компании — представители Нового Космоса — SpaceX, RocketLab, Orbital, Firefly Aerospace, Blue Origin и другие.

Международные партнеры постепенно отказываются от сотрудничества с КБЮ, а новых разработок, которые можно было бы им предложить, у украинского флагмана попросту нет. Впрочем, Александр Дегтярев, излучая почти натуралистичный оптимизм, пытается убедить всех в обратном. Но, как показывает практика, за его бравадами о новых ракетах, космолетах и луноходах, кроется не более чем желание урвать очередной кусок финансирования и раздербанить его в лучших традициях Паниковского "Это мне, это опять мне, это Остап Ибрагимычу"…Ведь иначе вряд ли бы Дегтярев так долго сидел в своем мягком и комфортном кресле.

И как тут не вспомнить другую крылатую фразу хромого персонажа "Золотого теленка": "Пилите, Шура, пилите! Она золотая!".