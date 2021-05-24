Прослушка Медведчука: Хто віддав "трубу" куму Путіна

Путін і Медведчук / РБК

Журналісти Бігус-Інфо видали другу частину матеріалів прослушки агента впливу РФ і зрадника Медведчука. Прослушка розкриває роль президента Порошенка (на плівках - "наш головний") у тому, що Віктор Медведчук став олігархом з власною медійною імперією.

Пам'ятаєте нафтопровід, через який на Медведчука наклали санкції? Він мав бути відібраний у РФ і націоналізований, щоб приносити кошти до бюджету.

Але зі згоди "нашого головного" трубу віддали оточенню Медведчука.

І саме завдяки цій щедрості "головного": Медведчук збагатився і потрапив до списку Форбс, збудував свою медіаімперію проросійських каналів і виростив свою проросійську колону "ОПЗЖ".

Як український суд в "ручному режимі" перервав націоналізацію труби?

Хто такий "наш головний", який узгоджував передачу труби оточенню Медведчука?

І як влада роками допомагала Медведчуку зростати на трубі?

Все про ту саму трубу Медведчука – дивіться в другій частині розслідування.

Прослушка Медведчука 2: хто допоміг куму Путіна отримати трубу: