Притула знову пішов з телепроєкту. Цього разу зі скандалом

Де логіка? / Новий канал

Шоумен Сергій Притула залишає телешоу "Де логіка?" на "Новому каналі". Це вже друге "остататочне прощавай" Притули за останній час.

Перший раз Притула прощався з телебаченням і кар'єрою шоумена через політику - восени він балотувався в мери Києва від партії "Голос" та обіцяв сконцентруватися на одній справі.

Після програшу на виборах Притула вирішив на йти з бодай якоїсь роботи й лишився шоуменом на "Новому каналі".

Але там йому підклали "свиню". Виявилось, що шоу, яке він вів, має російське походження. Про це Сергій Притула повідомив у себе на фейсбуці.

«Це перший сезон цього шоу. Перший і останній за моєї участі у ньому, як ведучого. Як і обіцяв, в разі, якщо інформація про кінцевих бенефіціарів формату із російськими паспортами підтвердиться, ноги моєї у цьому шоу більше не буде. Так от, не буде», - зазначив Притула.

Кілька місяців тому стало відомо, що Притула стане ведучим шоу «Де логіка». Водночас з’явилася інформація, що кінцеві бенефіціари проєкту мають російське коріння.

Своєю чергою шоумен пообіцяв залишити проєкт, якщо інформація підтвердиться.

«Якщо за цим продуктом реально стирчать російські вушка, то ноги моєї у наступних сезонах цього проєкту більше не буде», – підкреслив Притула.

Інші учасники шоу гучних заяв не робили / "Новий канал"

Створенням проєкту "Де логіка?" для телеканалу "ТНТ" займається студія Comedy Club Production. Російське шоу схоже на українське як за назвою та форматом, так і за оформленням студії.

Шоу стартувало на "Новому каналі" 9 березня.

При цьому Притула не зазначив, чи залишає він взагалі "Новий канал", де є однією з зірок, чи просто буде бойкотувати один з його проєктів.