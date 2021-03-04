Принцеса-злюка: Меган Маркл звинуватили у булінзі співробітники її палацу

Меган Маркл не пройшла випробування на принцесу / АР

Помічники британської королівської сім'ї звинуватили Меган Маркл в цькуванні і знущаннях. Вони виступили за кілька днів до виходу великого інтерв'ю Гаррі і Меган Опрі Уїнфрі.

Про скаргу співробітників Кенсингтонського палацу на цькування і знущання з боку герцогині Сассекському Меган Маркл написала впливова газета The Times. Меган Маркл у відповідь заявила, що «засмучена» через таку «атаки».

Напередодні The Times опублікувала уривки з електронного листа Джейсона Кнауфа, колишнього прес-секретаря принца Гаррі і Меган Маркл. У листі, який датовано жовтнем 2018 року, міститься скарга на те, що герцогиня вигнала двох співробітників і «підірвала довіру» ще до одного. За словами джерела The Times, принц Гаррі нібито благав Кнауфа не поширювати цю інформацію.

Лист було направлено Саймону Кейсу - тодішньому секретареві старшого брата Гаррі, принца Вільяма (він і його дружина Кейт Міддлтон раніше ділили Кенсінгтонський палац з принцом Гаррі і Меган Маркл). У ньому зазначалося, що Саманта Каррутерс, що відповідає в палаці за підбір персоналу, згодна, що «ситуація дуже серйозна». «Я стурбований тим, що все це так і залишиться», - написав Кнауф.

Джерела The Times також розповіли, що персонал палацу піддавалися знущанням з боку Меган Маркл, а деяких з них вона довела до сліз. За словами одного зі співрозмовників видання, герцогиня не один раз його принижувала.

Джерела The Times стурбовані тим, що ця ситуація не була розслідувана і що з тих пір нічого не було зроблено для захисту персоналу від можливої ​​цькування з боку члена королівської сім'ї. Вони пояснили, що вирішили розповісти про цькування перед показом інтерв'ю Меган і Гаррі Опрі Уїнфрі - щоб громадськість знала іншу точку зору. Інтерв'ю буде показано на телеканалі CBS 7 березня.

Офіційний представник герцога і герцогині Сассекському заявив, що Меган стала «жертвою навмисної наклепницької кампанії». Герцогиня передала через свого представника, що «засмучена атакою» на неї, особливо з огляду на те, що вона сама «піддавалася цькуванні» і підтримує людей з аналогічним досвідом. «Вона сповнена рішучості продовжувати свою роботу з виховання почуття жалю у всьому світі і продовжить прагнути бути прикладом того, як творити добро», - додав представник.

У свою чергу адвокати пари принца Гаррі і Меган Маркл звинуватили The Times в «використанні Букінгемського палацу для поширення абсолютно неправдивої інформації» перед їх інтерв'ю Опрі Уїнфрі.

Принц Гаррі і Меган Маркл одружилися в травні 2018 року. Після весілля вони якийсь час жили в Кенсингтонському палаці. У січні 2020 року подружжя відмовилися від королівських повноважень і переїхали спочатку в Канаду, а потім - в США. Меган Маркл - простодюдинка й не має "шляхетного походження", вона - зірка серіалів. Схоже, що така поведінка "принцеси" пояснює давнє прислів'я - "нема гіршого пана за Івана".