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Презентація iPhone 13 відбудеться вже 14 вересня

Вчера, 21:57
Чекайте на новий айфон! - фото 1
Чекайте на новий айфон!

Стали відомі подробиці презентації нового смартфону від Apple. Ваші нові айфони офіційно стануть старими вже зовсім скоро.

Apple почала розсилати запрошення журналістам на осінній захід. Воно відбудеться 14 вересня.

Компанія обіцяє зробити загальнодоступними трансляцію, вона пройде в 20:00 за київським часом.

Очікується, що саме тоді Apple представить iPhone 13 (і всі індекси 13 Pro, 13 Pro Max).

Презентація iPhone 13 відбудеться вже 14 вересня - фото 209052

За попередніми даними, дизайн залишиться тим самим, зміниться камера і "залізо".

Покажуть також нові Apple Watch 7. Годинники отримають нові розміри дисплеїв на 41 і 45 мм, при цьому старі ремінці залишаться актуальними.

Також від компанії чекають нові AirPods, нові iPad і нові MacBook Pro на 14 і 16 дюймів, але поки не ясно, чи покажуть ці гаджети в вересні або на презентації пізніше - зазвичай Apple проводить восени дві презентації.

Коли нові iPhone 13 надійдуть у продаж - поки невідомо. Швидше за все, в першій хвилі країн це станеться через 1-2 тижні після презентації. Тоді ж варто чекати нову iOS 15.

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ain.ua
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