Препарати природного походження для боротьби з шкідниками

Останніми роками при створенні нових препаратів для захисту рослин від хвороб та шкідників, окрім підвищення ефективності, звичайно, все більше уваги приділяється їх екологічності та безпеці.

З цих причин провідні виробники при розробці нові продуктів усе частіше звертаються до речовин, які були отримані з різних природних матеріалів, а також їх синтетичних аналогів, наприклад пестицидів або інсектицидів, що мають біологічне походження.

Ринок таких препаратів має чимало дуже популярних представників, але найбільш відомими продуктами біологічного походження є препарати від компанії «Сингента»:

протруйник насіння Максим;

фунгіцид Квадріс;

інсектициди Вертімек і Проклейм.

До речі, два останніх препарати запустили в серійне виробництво зовсім недавно. Варто зазначити, що основні дієві речовини вищевказаних препаратів відносяться до хімічної групи авермектинів. До цієї групи входять також продукти, що виробляються в процесі життєдіяльності деяких специфічних бактерій. Саме тому ці препарати відносять до нечисленної групи високоефективних засобів захисту рослин, що мають досить короткий термін очікування після проведення обробки — до 14 діб.

Подібні препарати зазвичай застосовуються проти різних груп шкідників, що мають декілька спільних рис. Після проведення обробки головні дієві речовини препаратів протягом двох годин проникають у тканини рослин, де утворюють такі собі мікрокапсули, що досить довго залишаються незмінними в паренхімі листя. Подібна властивість препаратів дозволяє діяти на шкідників навіть тоді, коли вони знаходяться на протилежному боці листків. Завдяки тому, що препарати дуже швидко проникають у тканини рослин, ні інтенсивне сонячне випромінювання, ні високі температури, ні опади ніяким чином не впливають на їх ефективність, звичайно, якщо обробку проводити правильно — в похмуру погоду або у вечірній час.

Досвідчені садівники знають, що серед шкідників плодових та овочевих і культур є велика група з занадто високою шкодочинністю, через що боротися з ними досить важко. Це, перш за все, лускокрилі шкідники: плодожерка, моль, совка, білокрилка та й ін. У більшості з них занадто розтягнуті періоди льоту, відкладання яєць та відкритого існування. Проблема також в тому, вони проникають усередину плода або листка і там живуть та харчуються, причиняючи велику шкоду врожаю. Що ж до препаратів, які дозволені для використання на присадибних ділянках, то зазвичай вони діють не досить швидко та ефективно через те, що швидко розкладаються під дією ультрафіолету, або мають залишкову токсичність, що унеможливлює доцільність їх використання на овочевих та плодових культурах.

Проклейм

Призначення препарату Проклейм — захист овочевих та плодових культур від усіх лускокрилих шкідників, яких налічується нині близько 40 видів. Також цей препарат додатково діє на мінерів, трипсів, медяниць. Проклейм відноситься до інсектицидів кишково-контактної дії. Шкідники, які живляться безпосередньо на рослині, поглинають препарат разом з частинами рослин і в період до чотирьох годин після обробки повністю втрачають рухливість. Повна загибель шкідників настає приблизно через один-чотири дні. Препарат дуже ефективно діє не тільки на гусениць будь-якого віку, а ще й знищує личинки всередині яєць (овіцидна дія).

Найкращим періодом для застосування препарату Проклейм є період відкладання шкідниками яєць, а також масовий вихід личинок. Дієві речовини препарату добре швидко поглинаються тканинами рослин, а не поширюються навкруги, тому обробка повинна бути завжди якісною. Проклейм зовсім не підходить для використання в бакових сумішах з будь-якими рідкими добривами, фунгицидами на основі фосетил алюмінію, а також з продуктами, що мають яскраво виражену лужну реакцію. Найбільш оптимальна температура застосування препарату — +15...25 градусів.

Вертімек

Вертімек — це інсектоакарицид для захисту овочевих, плодових (груші, яблуні, горіхи) та ягідних культур (полуниця, суниця, виноград) від мінерів, рослиноїдних кліщів, сисних шкідників. Перелік пестицидів, дозволених до використання в Україні містить досить багато препаратів для боротьби з рослиноїдними кліщами, але жоден з них не має такого широкого спектра дії. Вертімек дуже ефективний проти усіх основних родин кліщів, але при цьому зовсім не має фітотоксичної дії. Крім того, Вертімек додатково знищує трипсів та медяниць.

На суниці Вертімек найкраще знищує суничного кліща. Для цього застосовують навесні в період активного відростання розетки. Для профілактики, боротьби з трипсами та павутинним кліщем проводять обробку суниці препаратом на початку бутонізації та після збору ягід. Проти кліщів на усіх популярних плодових культурах Вертімек використовують під час розпускання бутонів (для знищення самок кліщів, що виповзли з місць зимівлі), а також після цвітіння (для знищення павутинних кліщів, кліщів Шлехтендаля, галових кліщів, мінуючої молі, медяниць).