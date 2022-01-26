Прем’єр-міністр Хорватії попросив вибачення в українців через дурість президента країни

Прем’єр-міністр Хорватії вибачився за дурість президента / АФП

Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович перепросив в українців через заяву президента країни Зорана Мілановича.

«З огляду на те, що в Україні наших солдатів немає, а контингент, який перебував у Польщі, вже повернувся, я не знаю, яких саме військових має намір вивести президент. Його заява про корупцію в Україні – це не наша позиція, і я від імені уряду прошу вибачення перед українцями за такі недолугості», – йдеться у заяві Пленковича, розміщеній на урядовій сторінці у твітері.

Прем’єр-міністр Хорватії, політичний опонент Мілановича Андрей Пленкович напередодні також відреагував на висловлювання президента. За словами Пленковича, він подумав, що говорить якийсь російський чиновник. Як заявив прем’єр, «політика Хорватії полягає у зниженні напруженості, запобіганні конфліктам і підтримці цілісності України».

25 січня президент Хорватії Зоран Міланович зробив низку критичних заяв щодо України. Про висловлювання Мілановича першим повідомило хорватське видання Dnevnik, їх широко цитували українські ЗМІ. Зокрема, відповідаючи на запитання, як Хорватія відреагує на можливе масштабне вторгнення російських військових в Україну, він сказав: «Ми не матимемо з цим нічого спільного. Якщо буде ескалація, ми виведемо (з регіону) останнього хорватського солдата». Міланович також заявив, що «Україні не місце в НАТО», назвав Україну однією з найкорумпованіших країн, а події Майдану назвав «переворотом».

«Хорватія має втекти від цього, як від пожежі. Хорватія не буде пожежником», – заявив Міланович.

У Міністерство закордонних справ України викликали посла Хорватії в Україні Аніцу Джамич, якій заявили про категоричну неприйнятність заяв Мілановича на адресу України. Про це йдеться в заяві українського МЗС, в якому висловлювання президента про Революцію гідності в Україні названі образливими, а його слова про членство України в НАТО і недоречність допомоги Україні у конфлікті з Росією – такими, що викликають «глибоке розчарування».

Хорватія є парламентською республікою, президент не має великих повноважень. Однак він є номінальним головнокомандувачем збройних сил.