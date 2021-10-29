Преимущества удаления волос с помощью лазера: почему выбирают такой вид эпиляции

11:02 29 октября,

Лазерная эпиляция сегодня - выбор многих женщин, которые хотят привлекательно выглядеть и при этом не тратить на избавление от лишней растительности слишком много времени.

При проведении лазерной эпиляции используются мощные световые импульсы с определенным спектральным диапазоном для подавления роста волос. В результате воздействия волосы прекращают расти, при этом волосяная фолликула разрушается так, что эпидермис вокруг нее остается неповрежденным.

Лазерный луч обладает гипоаллергенным свойством, которое не вызывает раздражения после процедуры. При этом цена лазерной эпиляции будет очень доступной, если учесть, что кожа после не будет гладкой еще несколько лет.

Радует и то, что можно провести процедуру в любом месте на теле, и машина может быстро обрабатывать большие площади. Ноги, спина, подмышки, линия бикини, область живота и лицо... Нет ограничений на места, где возможна лазерная эпиляция.

Основные плюсы процедуры – это высокая эффективность, а еще она безболезненная, универсальная, обеспечивает минимальное повреждение кожи, дает немного побочных эффектов, гарантирует отсутствие риска инфицирования, образования рубцов, быстрая реабилитация после процедуры. При проведении процедуры на сертифицированном оборудовании вообще есть полная гарантия того, что кожа не будет повреждена, так как качественный лазер поглощается только пигментом волоса, не задевая кожные покровы.

Удаление волос методом применения лазерной эпиляции не сопровождается болезненными ощущениями, поэтому методика подходит даже для людей с низким болевым порогом. Точное количество процедур подбирается косметологом индивидуально, в зависимости от участка, который подвергается воздействию, генетического статуса, типа кожи, структуры, цвета и густоты волос клиента.

Процесс эпиляции лазером не требует от тебя предварительной подготовки. Врач наносит на обрабатываемую зону специальный гель-проводник для улучшения свойств лазера. Затем подбирает безопасную для твоего типа кожи и волос мощность и проводит сеанс разрушения стержней волосков и их фолликул.

Таким образом, именно удаление колос с помощью лазера является тем оптимальным решением, которое позволяет справиться даже с самой густой растительностью. Поэтому такую процедуру выбирают женщины с обильным оволосением в тех областях, где это выглядит неэстетично.