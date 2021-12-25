Преимущества грилей Тефаль

17:00 25 декабря,

Тефаль всегда заботится о нас. Слоган этой компании известен практически каждому. Он вполне оправдывает надежность, качество и функциональность техники этого знаменитого французского бренда.

Tefal по праву может гордиться своим антипригарным покрытием, которое нашло новое воплощение в современных домашних электрогрилях. Этот невероятный помощник на кухне способен порадовать вас самыми вкусными стейками и множеством других разных блюд.

Плюсы покупки электрического гриля

Если вы ценитель аппетитного стейка, приготовленного на огне, насладиться дома любимым блюдом вам поможет электрогриль, результат готовки которого не хуже. Компактные мощные модели от Тефаль способны обеспечить отличную обжарку с помощью нагревательных элементов при температуре около 270-280℃. Покупать такого помощника или нет? Рассмотрим преимущества, которые смогут вас убедить:

Все модели максимально просты в использовании и обладают интуитивно понятным управлением;

Продукция Тефаль отличается широким функционалом – некоторые грили имеют несколько программ для разной степени прожарки, разогрева еды и пр.;

Еда готовится быстро и вкусно, а вы экономите время на более важные дела – обжарка происходит сразу с двух сторон и за ее процессом не нужно следить;

Вкус мяса можно сравнить с тем, что приготовлено на огне – сочность, хрустящая корочка, потрясающий аромат;

Жарить мясо и овощи можно легко вообще без масла, что отлично вписывается в концепцию здоровой еды;

Фирма Tefal выпускает приборы разных габаритов – выбрать можно как компактные модели, так и достаточно большие для одновременного приготовления порций на всю семью;

Электрогрили производят из материалов, которые не впитывают запах продуктов и масла;

Съемные панели можно легко вымыть вручную или в посудомойке;

Поверхность жарочных панелей не поддается деформации под воздействием высоких температур;

Посетив Магазин Tefal, вы сможете без проблем выбрать доступную по цене модель с базовым функционалом;

Продвинутые модели гриля автоматически определяют толщину куска мяса и подбирают время для приготовления до нужной прожарки.

Единственное, о чем стоит помнить, это аккуратное обращение с антипригарным покрытием. Однако если у вас был опыт со сковородками Тефаль, трудностей в эксплуатации не возникнет. В целом электрогрили Tefal – это отличное приобретение для тех, кто не может представить жизнь без вкусного сочного мяса, приготовленного на ресторанном уровне.