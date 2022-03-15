Православна церква благословила на знищення "русні"

З Богом! / ЗСУ

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній розтлумачив, що бажати смерті ворогові та вбивати російських загарбників в очах ПЦУ – не гріх

«Ми, як народ, не прагнемо смерті тих, хто є нашими сусідами. Але, оскільки вони прийшли до нашої домівки, ми захищаємо свою сім'ю, свою Батьківщину, свою землю. Наші воїни захищають усіх українців. Захищати, вбивати ворога – це гріх. Ми захищаємо, ми не прагнемо чужого. І той, хто прийшов до нас з мечем - він від того меча і загине», - зазначив святий отець.

Зазначимо, що наразі точно відомо про понад 13 000 вбитих окупантів. Це майже стільки, скільки загинуло у війні в Афганістані, проте, не достатньо, щоб зупинити агресію.

Скільки наразі знищено "русні" - інфографіка УНІАН: