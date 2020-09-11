Правильный выбора гаражных ворот: как рассчитать размер и выбрать конструкцию

Гаражные ворота - это конструкция, которая защищает автомобиль не только от угона, но и от воздействия разных внешних факторов, таких как дождь, снег, высокая/низкая температура. Именно поэтому необходимо уделить их выбору максимум внимания.

На что обращают внимание, выбирая гаражные ворота

Первое и главное - это производитель. В Украине одной из ведущих компаний по производству таких конструкций является "Викинг". Она производит качественные гаражные ворота, которые служат действительно надежной защитой.

Второй важный критерий - это прочность и надежность, которые определяются в основном по их толщине и тому, какой слой теплоизоляции находится между металлическими листами. Оптимальный баланс позволяет, с одной стороны, защитить гараж от холода, с другой - не делает конструкцию слишком восприимчивой к механическим нагрузкам.

Если автомобилист живет в регионе, для которого характерны периодические ураганные ветра, ему необходимо также обратить внимание на жесткость конструкции. Ветровая устойчивость - это тот показатель, который демонстрирует, насколько сильно будет деформировано полотно ворот при соответствующей нагрузке.

Нужна ли гаражным воротам антикоррозийная защита

Ответ на этот риторический вопрос очень простой: да, безусловно. Если изучить металлоконструкции «Викинг» на странице https://viking-metal.com.ua/ru/stati/pravilnyj-garazh-na-dve-mashiny-vybor-vorot-i-raschyot-razmera/, то станет понятно, что там она на самом высоком уровне. Почему это важно? Дело в том, что такая защита во многом "ответственна" за то, чтобы ворота сохраняли свой привлекательный вид много лет и при этом им бы не требовался какой-то особенный уход. Причем защищено должно быть не только само полотно, но и все конструкционные элементы.

Наконец, не стоит забывать и о противовзломных характеристиках. Как правило, тут самый высокий класс показывают секционные ворота, которые практически невозможно вскрыть быстро и незаметно. Хорошо, если конструкция предполагает специальное устройство, которое будет препятствовать подваживанию, и, само собой, у нее должен быть надежный замок.

И, конечно, для каждого автолюбителя, помимо этих параметров, очень важна стоимость. Качественные гаражные ворота не будут стоить слишком дешево, но и переплачивать за них тоже не стоит. "Викинг", например, предлагает сочетание высокого качества и достойной цены.