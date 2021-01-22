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Правильный уход за кожей с куперозом

15:29
Правильный уход за кожей с куперозом - фото 1

Купероз образуется вследствие расширения и повышенной ломкости мелких капилляров в верхних слоях кожи. Из-за этого нарушается кровообращение, в проблемных местах проступает сосудистая сеточка.

Она может быть красная, синеватая или бордовая. Обычно образуется купероз на подбородке, лбу, носу или щеках, в наибольшей степени ему подвержена сверхчувствительная или сухая кожа. Очень важно обеспечить правильный уход, чтобы не допустить усугубления проблемы.

Что приводит к несовершенству

Причины появления недуга самые разные: генетика, болезни внутренних органов и систем. Помимо этого, на его развитие большое влияние оказывают внешние факторы:

  • резкий перепад температур;
  • частое употребление горячей и острой пищи;
  • курение, спиртные напитки;
  • УФ-лучи;
  • шоколад, кофе;
  • стрессовые состояния.

Людям с предрасположенностью к данному заболеванию важно не только постараться исключить влияние негативных условий, но и правильно подобрать средства для ухода за кожей. В частности нужен специальный крем от купероза, однако подбирать его нужно из ассортимента качественной профессиональной косметики.

Рекомендации по уходу

Купероз – это косметологическая проблема, которая вполне поддается устранению аппаратными методиками. Однако стоит понимать, что фотопроцедуры, лазерная и озонотерапия дают временный результат. Если не соблюдать правила ухода, то проблема вернется. Поэтому в первую очередь нужно пересмотреть содержимое своей косметички и полочки в ванной. Все уходовые средства должны быть специального назначения – для кожи с куперозом. Необходимо выбирать продукты, в составе которых есть следующие витамины:

  • С. Он способствует сужению капилляров, увеличивает выработку коллагена, который укрепляет стенки сосудов;
  • Е. Обладает антиоксидантным действием, обеспечивает защиту кожи от влияния негативных факторов, стимулирует регенерацию клеток;
  • К. Этот витамин отвечает за снижение проницаемости стенок сосудов, благоприятствует повышению их плотности;
  • Р. Так обозначается целый комплекс веществ-флавоноидов. Они способствуют укреплению капилляров.

Обязательно в арсенале должны быть кремы с СПФ. Ультрафиолет – один из факторов, способствующих появлению купероза, поэтому важно оберегать кожу от воздействия прямых солнечных лучей.

Особое внимание нужно уделить очищению, тонизированию, увлажнению и питанию. Для первого этапа ухода нужно выбирать средства на основе мягких ПАВ, которые не сушат и не стягивают кожу.

Кроме того, обязательно следует ежедневно применять тонеры, сыворотки, кремы соответствующего направления. Выбирать требуется средства, в составе которых содержатся экстракты целебных растений, аргановое масло, витамины (самые подходящие перечислены выше) и пробиотики.

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