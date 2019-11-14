Посудомоечная машина по доступной цене

Компания Эльдорадо предоставляет выгодную возможность приобрести посудомоечную машину по доступной и приемлемой стоимости.

Ознакомиться со всем ассортиментом продукции, характеристикой и производителем вы сможете по ссылке https://eldorado.ua/dishwashers/c1039049/ .

А пока что, ознакомим вас с наиболее бюджетным вариантом посудомоечных машин, которые нашли положительные отклики у наших клиентов.

Посудомоечная машина ELECTROLUX ESL 94321 LA

Многофункциональная посудомойка, которая приглянется любой хозяйке.

Данная модель узкая и легко встраиваемая. Ширина – 44,5 см. Оптимальный расход воды – 9,5 л, вместительность – 9 комплектов.

Присутствует конденсационная сушка класса А, таймер запуска, полная защита от протекания. Уровень шума – 49ДБ.

Посуду моет отлично, даже при ежедневном использовании, удобная в эксплуатации, есть вентиляционный отдел.

Некоторые потребители отмечают плохо продуманную схему установки, громкий щелчок после завершения моющего процесса, а так же то, что в эко-режиме, данная модель израсходует больший объем воды.

Однако большинство клиентов остаются довольные и уточняют, что даже стиральная машина работает громче, а настройки в данной модели вполне понятные.

Посудомоечная машина BOSCH SMV68MX04E

Данная модель, также нашла положительный отклик у наших покупателей.

Так как посудомойка BOSCH SMV68MX04E – это рентабельное решение бытовых проблем. Она отличается высокой энергоэффективностью, так как относится к классу А+++ энергопотребления.

Уровень шума низкий, эко-расход воды – 9, 5 л, в авторежиме – 7 л. Есть дополнительный специальные функции, система сушки, звуковой сигнал окончания программы.

Также, есть отсрочка старта, теплообменник, электронные индикаторы, равномерное распределение моющей жидкости.

Вместительность – 14 комплектов посуды, 8 программ и 6 температурных режимов работы.

Присутствует HygienePlus – антибактериальный режим мытья посуды (особенно актуально для молодых мам).

Все преимущества в сочетании с умеренной ценой – просто не оставляют возможности находить минусы в модели BOSCH SMV68MX04E.

Компания Эльдорадо предоставляет каждому покупателю выгодный ассортимент посудомоечных машин в нашем интернет-магазине.

У нас вы найдете модели разных габаритов, типов и функционалов, с защитой от детей, с расчетом на количество членов семьи и ваших личных дополнительных запросов.

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