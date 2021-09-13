Посилення карантину перенесли на кінець вересня

Чекайте знову / УП

Кабінет міністрів України планує переглянути на цьому тижні правила адаптивного карантину для «жовтої» та «червоної» зон. У разі прийняття урядом відповідної постанови щодо карантинних обмежень, нові правила набудуть чинності через тиждень.

Очікується, що карантин посилять наприкінці вересня. При цьому для вакцинованих від COVID-19 українців будуть послабленні карантинні обмеження.

За інформацією ЗМІ, Кабмін може дозволити кінотеатрам, спортзалам та іншим культурним закладам, не дотримуватися в «жовтій» зоні обмежень щодо наповненості, якщо у них буде щеплений персонал та відвідувачі. У «жовтій» зоні таке правило буде поширюватися навіть на тих людей, які вакциновані однією дозою.

Відсоток вакцинованих поки не затвердили в уряді. В Україні, за інформацією ЗМІ, не будуть вводити обов’язкове щеплення для працівників закладів освіти.

У «червоній» зоні ресторани, торгові центри зможуть працювати за умови вакцинації персоналу та відвідувачів. У цій зоні, на відміну від «жовтої», будуть вимагати не одну, а дві дози вакцини. Відсоток вакцинований також наразі не затверджений урядом.

Перевіряти відвідувачів закладів будуть за допомогою додатку «Дія», в якому вже доступний внутрішній COVID-сертифікат.

В уряді планують для тих, хто не має смартфону, дозволити використовувати паперову форму сертифіката, а також людям, яким протипоказана вакцинація, розглядають можливість надавати спеціальні довідки.

Обмеження на роботу громадського транспорту поки вводити не планують. Прогнозується, що нові правила почнуть діяти наприкінці вересня.

Наразі у світі поширюється новий, більш заразний штам коронавірусу «Дельта». У ВООЗ фіксують початок нової хвилі пандемії. В Україні штам «Дельта» офіційно «з'явився» лише 23 червня. За словами головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, штам «Дельта» починає поширюватися і всередині країни, а не лише ввозитися з-за кордону.