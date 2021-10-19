Портативний зарядний пристрій: що це таке та як його вибрати

З урахуванням того, як активно сучасні користувачі використовують свої смартфони та інші гаджети, без портативного зарядного пристрою їм не обійтися - в іншому випадку можна залишитися без необхідного девайса, який має неприємну властивість розряджатися в самий невідповідний момент.

А це означає, що купити повербанк від компанії Gelius - це важливо та необхідно.

Український бренд пропонує зарядні пристрої для всіх девайсів, які їх потребують, придбати повербанк від нього означає отримати поєднання доступної ціни і якості. В яких ситуаціях він може знадобитися? Таких дуже багато. Він дає можливість заряджати пристрій абсолютно в будь-який час і абсолютно в будь-якому місці, так що не потрібно буде шукати мережу живлення. До того ж повербанк зберігає енергетичний заряд протягом тривалого часу, а це значить, що користувач завжди упевнений в тому, що у нього є певний запас енергії, на дві або три повних зарядки батареї, в залежності від її ємності. Причому думати ні про що не доведеться - навіть через кілька місяців після зарядки можна просто взяти портативний зарядний пристрій і скористатися ним.

Оскільки роз'єм у такого пристрою універсальний, його можна використовувати з різними девайсами: він підходить для зарядки не тільки смартфонів, але також бездротових навушників, смарт-годинників, планшетів і портативних колонок. Таким чином, оскільки критерій вибору за типом гаджета, до якого воно підходить, для даного пристрою не актуальний, слід зосередити свою увагу на ємності акумулятора. Як правило, визначити його досить просто: потрібно вибирати павербанк, який буде в два-три рази більше ємним, ніж батарея гаджета, який буде заряджатися від нього найбільш часто.

Також для багатьох важливий тип акумулятора - він може бути або літій-іонний, або літій-полімерний. Що стосується матеріалу корпусу, то це може бути або метал, або пластик, або м'який сплав. Від нього залежить те, наскільки пристрій буде захищено від пошкоджень, зокрема, від ударів. Варто подивитися, чи захищений корпус ще і від вологи - це здорожує повербанк, але з урахуванням непередбачуваності умов експлуатації воно того варто і це не буде переплатою.

Gelius пропонує такі пристрої на різні випадки життя, цей український бренд дійсно забезпечує якість і дає суттєву гарантію на свою продукцію - вона становить 12 місяців з моменту придбання в магазині.