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Порошенко планує судитись з Гордоном через Путіна

18:55
Порошенкові треба хвилюватися за власний кадик - фото 1
Порошенкові треба хвилюватися за власний кадик / Скріншот

Адвокати п’ятого президента України Петра Порошенка найближчим часом збираються подати до суду позов за наклеп проти журналіста Дмитра Гордона.

Про це заявив російський адвокат Порошенка Ілля Новіков. Порошенка, зі слів юриста, роз'ятрили слова Дмитра Гордона, які той сказав в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» від 7 травня.

«Він заявив і зробив це у формі твердження, що п’ятий президент України Порошенко вступив у злочинну змову з Путіним і наказав у рамках цієї злочинної угоди українській армії залишити Маріуполь», — процитував адвокат.

На думку Новікова, йдеться про зловживання свободою слова, оскільки нібито будь-який наклеп, якщо він супроводжується словами «я вважаю», «це моя думка», після чого йде ствердження, «користується абсолютним імунітетом».

При цьому російський юрист не згадав, що Гордон має право на оціночні судження й це не заборонене законом.

7 травня в ефірі ток-шоу "Свобода слова" з Савіком Шустером Гордон заявив, що в 2014 році "керівництво України здійснило злочинну угоду з керівництвом Росії і віддало наказ українській армії залишити Маріуполь… Порошенко з Путіним домовилися, я вважаю, про те, щоб Маріуполь здати. Армії дали наказ вийти з Маріуполя".

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«У Дмитра Гордона буде можливість висловитися з цього приводу. Якщо він вважає, що це все ж таки думка, а не твердження, він може про це сказати — що він не знає про це достовірно, а він так думає. У нього буде можливість повідомити, які у нього є докази, якщо вони є. Я думаю, що їх немає», — додав адвокат.

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Дмитрий Гордон Петр Порошенко Мариуполь суд Новини Украина
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