Порошенка звинуватили в державній зраді: він втік з України

Порошенку оголосили підозру / УП

П'ятому президенту, народному депутату Петру Порошенку надіслали повідомлення підозру у державній зраді.

Порошенку було оголошено про підозру у державній зраді. Оскільки він зараз втік за межі України, підозру йому було надіслано за місцем проживання, реєстрації та роботи.

Керівник Центрального штабу "Європейської солідарності" Олександр Турчинов скликав навіть з цього приводу брифінг, на якому звинуватив владу у репресіях проти патріота. Самого "патріота" не брифінгу не було.

17 грудня у ДБР заявили, що Порошенко проігнорував слідчих, які намагалися вручити йому повістку про виклик у справі щодо злочинної схеми постачання вугілля із тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям "ЛНР" та "ДНР" групою громадян України. Його фраза - "Паєхалі, й*б твою мать" - якою супроводжувадась втеча політика від ДБР, стала мемом.

Провадження про держзраду Порошенка розслідується за ч. 1 та ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму), ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної організації) КК України.

У вересні-листопаді 2021 року у даному провадженні вже повідомлено про підозру народному депутату від "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку та колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину.