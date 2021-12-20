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Порошенка звинуватили в державній зраді: він втік з України

16:23
Порошенку оголосили підозру - фото 1
Порошенку оголосили підозру / УП

П'ятому президенту, народному депутату Петру Порошенку надіслали повідомлення підозру у державній зраді.

Порошенку було оголошено про підозру у державній зраді. Оскільки він зараз втік за межі України, підозру йому було надіслано за місцем проживання, реєстрації та роботи.

Керівник Центрального штабу "Європейської солідарності" Олександр Турчинов скликав навіть з цього приводу брифінг, на якому звинуватив владу у репресіях проти патріота. Самого "патріота" не брифінгу не було.

17 грудня у ДБР заявили, що Порошенко проігнорував слідчих, які намагалися вручити йому повістку про виклик у справі щодо злочинної схеми постачання вугілля із тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям "ЛНР" та "ДНР" групою громадян України. Його фраза - "Паєхалі, й*б твою мать" - якою супроводжувадась втеча політика від ДБР, стала мемом.

Провадження про держзраду Порошенка розслідується за ч. 1 та ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму), ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної організації) КК України.

У вересні-листопаді 2021 року у даному провадженні вже повідомлено про підозру народному депутату від "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку та колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину.

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измена Петр Порошенко Александр Турчинов Виктор Медведчук ГБР Новини Украина
УНІАН
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