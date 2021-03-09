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Порошенка та Медведчука викликали на допит до СБУ - один з них не прийшов

17:27
Побратимів хотіли почути в СБУ - фото 1
Побратимів хотіли почути в СБУ

Слідчі СБУ викликали на допит 9 березня двох одіозних нардепів - Порошенка та Медведчука. На допит прийшов лише один з них - той, що під санкціями.

Про допит побратимів повідомляє "Українська Правда" з посиланням на власні джерела в СБУ.

Медведчука допитали 9 березня слідчі СБУ у кримінальному провадженні.

Про яке саме провадження йде мова джерела не повідомили, однак можна припустити, що допит відбувся в провадженні щодо вчинення державної зради, у якому досліджуються факти нещодавно опублікованих розмов Медведчука та колишнього представника РФ щодо Донбасу Владислава Суркова.

Водночас, на допит 9 березня до слідчих СБУ викликали і колишнього президента України Петра Порошенка, однак він не прибув.

Зазначимо, що на згаданих розмовах Суркова та Медиведчука останній подає себе як людина, що постійно спілкується та "вирішує питання" з Порошенком, який тоді був президентом України.

Саме за часів Порошенко бізнес Медведчука розквіт - він фактично монополізував ринок дизпалива та створив проросійську медійну імперію, що безкарно роками лила пропагану у уха та очі українців.

Також за часів Порошенка для Медведчука та його прихвоснів було створено авіакоридор до Росії й він міг кататися туди й назад безперешкодно, а СБУ старанно закривала оченята.

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Петр Порошенко Виктор Медведчук СБУ измена Россия Новини Украина
УП
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