Попытка номер два: дело Кернеса снова отправили в полтавский суд

Кернеса опять попробуют судить в Полтаве

Уголовное дело против мэра Харькова, которого подозревают в организации похищения активистов Майдана, передали в Киевский районный суд Полтавы, где однажды уже не сумели осудить злоумышленника.

Согласно официальным данным, производство по деяниям Кернеса и его охранников в 2014-м году решили снова направить в ту же инстанцию, где два года назад дело закрыли.

Рассматривать возможное преступление, которое совершил мэр Харькова со своими братками, будет судья Владимир Шиян.