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Попытка номер два: дело Кернеса снова отправили в полтавский суд

15:00
Кернеса опять попробуют судить в Полтаве - фото 1
Кернеса опять попробуют судить в Полтаве

Уголовное дело против мэра Харькова, которого подозревают в организации похищения активистов Майдана, передали в Киевский районный суд Полтавы, где однажды уже не сумели осудить злоумышленника.

Согласно официальным данным, производство по деяниям Кернеса и его охранников в 2014-м году решили снова направить в ту же инстанцию, где два года назад дело закрыли.

Кернес в восьмой раз сорвал суд по делу о похищениях активисто

Рассматривать возможное преступление, которое совершил мэр Харькова со своими братками, будет судья Владимир Шиян.

Как известно, городского голову Харькова, а также двух его телохранителей Блинника и Смицкого подозревают в организации похищения активистов Александра Кутянина и Сергея Ряполова 25 января 2014-го года.

Участники Революции достоинства снимали номера машин "друзей Кернеса" у гостиницы "Националь", после чего их захватили, вывезли и избили. Уголовное дело по факту этого преступления было открыто лишь в конце года. 2 марта 2015-го Кернесу и его охранникам сообщили о подозрении в совершении ряда правонарушений. Спустя три года дело Гепы уже слушали в суде, но он постоянно туда не являлся. Не приезжали в Полтаву и прокуроры, которых для обеспечения присутствия обвинителей назначили аж 14 штук. Впрочем, в даты, когда судьи должны были посадить влиятельного политика за решетку, работники прокуратуры резко начинали "болеть" и "уезжать в командировки".

А 10 августа 2018-го Киевский райсуд Полтавы и вовсе решил закрыть дело о похищениях, избиениях и угрозах убить двух участников Евромайдана.

В ГПУ после этого открыли уголовку против судьи, который вынес такое постановление, а также подали апелляцию. В итоге закрытие производства отменили, а материалы снова отправили в первую инстанцию. Правда, шансов на то, что Кернеса на сей раз уже посадят, практически нет.

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