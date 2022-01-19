Помер зірка кіно Гаспар Ульєль

Гаспарові назавжди залишилось 37 / Гетті іміджес

Французький актор Гаспар Ульєль, який зазнав травм під час катання на лижах, помер у лікарні Гренобля. Йому було 37 років.

Ульєль отримав травми внаслідок нещасного випадку на гірськолижному курорті Роз'єр на південному сході Франції 18 січня 2022 року. Коли рятувальники прибули на місце, актор був непритомний, його доправили до лікарні на вертольоті.

За даними France Bleu, Ульєль зіткнувся з іншим лижником і отримав тяжку травму голови. Другого лижника госпіталізовано не було. Прокуратура міста Альбервіля розпочала розслідування того, що сталося.

Гаспар Ульєль народився 25 листопада 1984 року. Він отримав популярність по всьому світу після участі в драмі Жан-П'єра Жені «Довгі заручини». Актор також зіграв у фільмах «Ганнібал: Сходження», «Сен-Лоран. Стиль — це я», «Це лише кінець світу», «Єва».

Одна з його останніх робіт — серіал «Місячний лицар» з Оскаром Айзеком та Ітаном Хоуком. Прем'єра серіалу відбудеться лише в березні.

У 2005 та 2017 роках Ульєль ставав лауреатом національної кінопремії Франції «Сезар».