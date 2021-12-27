Помер відомий голівудський режисер

Помер режисер серіалу "Гострі предмети" / кадр з серіалу

Канадський режисер Жан-Марк Валле помер у своєму будинку під Квебеком у віці 58 років, повідомляє Variety.

Причин смерті голівудського кіномитця наразі не відомі.

Жан-Марк Валле народився в Монреалі у 1963 році. Там же вивчав мистецтво кіно в Університеті Квебеку. Свою кар'єру він розпочав зі зйомок короткометражних фільмів та відеокліпів. Дебютний повнометражний фільм Валле "Чорний список" вийшов у 1995 році.

Найбільшу популярність Валле приніс фільм "Даласький клуб покупців" 2013 року, номінований на "Оскар". Актори Меттью Макконахи та Джаред Лето, які виконали головні ролі у картині, були удостоєні за неї нагороди Американської кіноакадемії.

Жан-Марк Валле також працював як режисер над першим сезоном серіалу «Велика маленька брехня» (2017), а також міні-серіалом «Гострые предмети» (2018).