Помер суддя шоу «Танці з зірками» Григорій Чапкіс

Григорій Чапкіс з колегами / 1+1

Пішов з життя відомий хореограф і шоумен Григорій Чапкіс. Йому було 91 рік.

Інформацію про смерть батька підтвердив син Григорія Чапкіса. Чапкіс помер 13 червня унаслідок загострення важкої хвороби та ускладнень після коронавірусу. Взимку він кілька разів потрапляв до реанімації через запалення легень.

Свої співчуття з приводу смерті Чапкіса висловив Президент України:

Григорій Чапкіс народився 24 лютого 1930 року у Кишиневі - тоді Молдавська Автономія у складі Української РСР.

Під час Другої світової війни його сім'ю евакуювали з Молдови в Казахстан. У 1944 році, під час повернення з евакуації, Чапкіси захворіли на тиф, тому змушені були зупинитися в Києві, де Григорій Чапкіс вступив до училища і став танцівником.

У Чапкіс 1945 року почав свою хореографічну кар‘єру в ансамблі «Трудові резерви», але вперше вийшов на сцену у 10-11 років.

Він працював хореографом у київському театрі імені Івана Франка, виступав у складі Державного ансамблю танцю УРСР під керуванням Павла Вірського та був головним танцмейстером Віденського балу.

Григорій Чапкіс - Народний артист України та кавалер орден Ярослава Мудрого IV ступеню.

Був одружений чотири рази, мав двоє дітей та онука.

Широку відомість Григорій Чапкіс здобув наприкінці свого життя - у 2000-і, коли став постійним резидентом чисельних танцювальних шоу на українському телебаченні. Він відзначався не лише вправністю на сцені, але харзимою.

Григорій Чапкіс відкрив свою школу танців Чапкіса та був одним із постійних членів журі шоу «Танці з зірками». Востаннє - восени 2020 року.