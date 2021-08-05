Помер колишній прем'єр України Марчук

Марчуку було 80 років

В ніч на 5 серпня помер колишній прем'єр-міністр України, перший голова СБУ, міністр оборони України, секретар РНБО України Євген Марчук.

У Марчука зупинилось серце. Про сумну звістку повідомила дружина Марчука, головна редакторка газети "День" Лариса Івшина.

Марчуку було 80 років. Спровокував погіршення здоров'я Марчука - коронавірус.

За часів радянської окупації України він працював у КДБ. Працював в обласному управлінні КДБ Кіровоградської та Полтавської областей. Очолював "дисидентське" 5 управління, де займався своїми майбутніми колегами по державотворенню пілся розвалу "Совка".

Був першим головою Служби безпеки України. За президентства Леоніда Кучми Марчук був віце-прем'єр-міністром в уряді Віталія Масола.

З 21 листопада 2018 року по 19 травня 2019 року був уповноваженим представляти Україну у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях.