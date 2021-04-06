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Помер голівудський актор - зірка серіалу "Чорнобиль"

13:56
Пол Ріттер помер - фото 1
Пол Ріттер помер / НВО

Актор Пол Ріттер помер від пухлини мозку у віці 54 років.

"З великим жалем ми можемо підтвердити, що Пол Ріттер помер минулої ночі. Він мирно помер вдома зі своєю дружиною Поллі і синами Френком і Ноєм поруч з ним. Йому було 54 роки, і він страждав від пухлини мозку. Пол був виключно талановитим актором, який зіграв величезну кількість ролей на сцені і екрані з надзвичайною майстерністю. Він був неймовірно розумним, добрим і дуже забавним. Нам буде його дуже не вистачати", - заявив агент актора.

Хто такий Пол Ріттер

Ріттер народився 5 березня 1956 року в Кенті. Зніматися почав в середині 90-х. Серед найільш помітних робіт - "Чисто англійське вбивство", "Дев'ять життів Томаса Катца", "Син Рембо", "Ганнібал: Сходження", "Орел Дев'ятого легіону", "Порожня корона", "Єкатерина Велика".

Ріттер зіграв Анатолія Дятлова в серіалі "Чорнобиль" та запам'ятався культовою фразою Not great not terrible.

Культовий епізод з серіалу "Чорнобиль":

Він був номінований на премію "Олів'є" в 2006 році за роль у фільмі "Корам бій"

Актор був номінований на премію "Тоні" за головну роль в 2009 році в "Нормандських завоюваннях"

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Чернобыль от HBO смерть Кино Новости кино
УНІАН
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