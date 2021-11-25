Помер багаторічний мер Києва Омельченко

Олександр Омельченко (1938 - 2021)

На 84-му році життя у Києві помер колишній мер столиці Олександр Омельченко. Його не стало 25 листопада.

Про те, що ексочільник Києва відійшов у засвіти, повідомив президент "Ліко-Холдингу" Ігор Лисов.

18 листопада стало відомо, що Омельченка госпіталізували до лікарні у важкому стані з коронавірусом. У нього були сильно уражені легені. Імовірно, саме ця хвороба забрала життя політика.

За життя Омельченка боролися у лікарні "Феофанія". Він увесь час перебував під кисневою маскою.

Омельченкр народився в селі Зозів на Вінничині. Почав працювати у КМДА у 1994-му – був заступником голови з питань будівництва, заступником голови, виконувачем обов'язків голови КМДА, першим заступником голови КМДА, головою КМДА в добу кучмізму (8 серпня 1996 — 20 квітня 2006), головою Київської міської ради (30 квітня 1998 — 30 травня 1999), Київським міським головою (30 травня 1999 — 14 квітня 2006).

В 2007 – 2012 роках – Верховна Рада України, народний депутат України, голова Комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування Верховної Ради України.