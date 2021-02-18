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Помер актор Андрій М'ягков - він був проти окупації Криму та підтримував Україну

10:38
Помер Андрій М'ягков - фото 1
Помер Андрій М'ягков

З життя пішов радянський і російський актор Андрій М'ягков. Йому було 82 роки.

Про його смерть повідомила пресслужба МХТ імені Чехова, в якому той працював.

Пресаташе МХТ ім. Чехова сказала, що точна причина смерті наразі невідома.

М'ягков народився у Ленінграді в 1938 році. У 1965-му він закінчив школу-студію МХАТ, після чого потрапив у театр "Современник", а у 1977-му перейшов у Московський художній театр імені Чехова.

Актор здобув славу передусім завдяки ролям Жені Лукашина у фільмі "Іронія долі" та Анатолія Єфремовича у стрічці "Службовий роман". Загалом на його рахунку - ролі в десятках фільмів, що виходили на екрани, починаючи з 1960-х.

За роль в "Іронії долі" М'ягкова нагородили державною премією СРСР, за роль у "Службовому романі" - держпремією РРФСР імені Васильєвих.

М'ягков свого часу виступав проти анексії Криму Росією. У 2015 році Міністерство культури навіть внесло його до "білого списку" діячів культури, які підтримали територіальну цілісність України.

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