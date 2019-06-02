Полуголая девица, выбежавшая на поле в финале Лиги Чемпионов, жестоко наказана

Кинси Волански - самое яркое события финала Лиги Чемпионов

Самым ярким событием одного из самых унылых финалов Лиги Чемпионов в истории стало явление не поле полуголой девицы. Она мгновенно стала мировой знаменитостью, однако счастье ее было недолгим.

Блондинка в теле Кинси Волански эффектно выбежало на поле во время финала, едва не отхватила медаль, была схвачена охраной и на утро воскресенья, 2 июня, проснулась знаменитой.

Кинси Волански - участница финала Лиги Чемпионов

Девушка, именующая себя моделью, привлекла всеобщее внимание откровенным купальником и яркой внешностью. Ее хулиганская выходка принесла успех - буквально на несколько часов число ее подписчиков в инстаграме увеличилось с 300 тысяч до почти 2 миллионов, про нее написали все мировые СМИ, которые установили - кто она такая и зачем ей все это.

Оказалось, что Волански - беспечная прожигательница жизни, она встречаемся с таким же русским бездельником - Виталием Здоровецким, который также сделал выбегание на поле своей работой.

Однако в этот раз все пошло не так. Бешеная популярность на антисоциальном явлении возмутила администрацию инстаграма, которая учинила хулиганке самое жесткое наказание - удалила ее аккаунт kinsey_sue с теми самыми двумя миллионами подписоты. А вместе Волански пострадал и Веталька. Его аккаунт инстраграм тоже выпилил.

Инстаграм жесток

Вот такая ирония судьбы - раздевайся, выбегай, а потом всех твоих подписчков просто сольют.

С другой стороны, это все равно было веселее, чем матч Ливерпуль - Тоттенхэм, который завершился уверенной, но тусклой победой "Красных".

Отметим, что "убийство" аккаунта - это не просто символическая кара. Дело в том, что страница с 2 млн подписчиков позволяют безбедное существование на доходы от рекламы и прочие сопутствующие вещи. Теперь фактически Волански лишена своего источника дохода. И потому - это действительно жестко.