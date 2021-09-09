Польща відкрилася для українців

Польща чекає на гостей / Піксабей

Польща дозволила в’їзд громадянам України, у тому числі з метою туризму, з 9 вересня. Всього українці можуть подорожувати до 133 країн світу.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу.

“Дуже гарна новина, на яку всі чекали. З 9 вересня громадян України додано до категорії осіб, яким дозволено в’їзд на території республіки Польща, у тому числі з метою туризму”, - сказав він.

Кулеба зауважив, що від обов’язку перебування на карантині після перетину зовнішнього кордону звільнено осіб, вакцинованих від COVID-19, або тих, хто перехворів на коронавірус.

Також міністр поінформував, що станом на сьогодні для громадян України за різних умов відкритий кордон 133 країн світу.

“Десь необхідно пред’явити підтверджуючі документи про проходження курсу вакцинації від COVID, десь достатньо негативних результатів ПЛР-тесту чи експрес-тесту на антиген, але, в принципі, ви можете в’їхати в 133 країни світу і ця цифра продовжуватиме зростати”, - наголосив посадовець.

Глава української дипломатії нагадав про початок роботи в Єгипті гарячої лінії для допомоги та туристичного супроводження українською мовою з 1 вересня. Її номер: 196-54.

"Це номер телефону, за яким в Єгипті ви можете рідною, зрозумілою мовою отримати всі необхідні консультації щодо вашого відпочинку", - підкреслив Кулеба.