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Порохобот Березовец зашкварился из-за дебильных высказываний о пожаре в Нотр-Даме ФОТО

10:00
Березовец спровоцировал международный скандал - фото 1
Березовец спровоцировал международный скандал

Идиотские шуточки о пожаре, который едва не уничтожил символ Парижа, привели к международному скандалу. Называющий себя политтехнологом Тарас Березовец, судя по всему, на полном серьезе связал пожар в Нотр-Дам-де-Пари с визитом во Францию Владимира Зеленского.

Что натолкнуло активно поддерживающего Петра Порошенко на такую мысль, неизвестно, но на твит Березовца отреагировала посол Франции в Украине Изабель Дюмон.

Собор Парижской Богоматери едва не сгорел дотла (ФОТО и ВИДЕО)

"Вообще, Макрону очень повезло, что после приезда Зеленского сгорел всего лишь Собор Парижской Богоматери. А ведь мог бы и Елисейский дворец полыхнуть", - написал украинский деятель, чем вызвал вполне логичное негодование у иностранного дипломата.

В ответ Дюмон затегала министерство иностранных дел Украины и главу ведомства Павла Климкина, а также указала, что автору этих строк впору провалиться сквозь землю:

"Как вам не стыдно?! Позор".

Стоит отметить, что своему низкому рейтингу Петр Порошенко отчасти обязан как раз поддержкой подобных особ, слова и действия которых вызывают отвращение у думающей части общества.

Впрочем, помимо Березовца нашлись и другие шутники на эту тему. К примеру, отметился политический сатирик Богдан Процишин, который пририсовал к пылающему Нотр-Даму едущего из собора Зеленского с подписью "Первый международный визит - огонь".

Порохобот Березовец зашкварился из-за дебильных высказываний о пожаре в Нотр-Даме ФОТО - фото 179513

Ни Березовец, ни Процишин за свои выходки перед французами не извинились, а вот начальник патрульной полиции Евгений Жуков на своей странице в Facebook принес народу Франции извинения за своих сограждан, которые насмехались над чужим горем. Так бывает, когда шутят одни, а стыдно почему-то другим.

Напомним, Собор Парижской Богоматери загорелся вечером в понедельник, 15 апреля. Пожар полностью уничтожил кровлю здания, обрушил шпиль культового сооружения и едва не привел к полному разрушению почти 800-летнего храма.

Огнеборцы сумели эвакуировать из помещения почти все святыни, в том числе и терновый венец Иисуса Христа.

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