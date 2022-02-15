Поліцію і прикордонників переводять на посилений режим роботи

Поліція відпрацьовує всі варіанти / МВС

Для працівників Держприкордонслужби і Нацполіції з вівторка, 15 лютого, вводять посилений режим роботи.

Про це міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив в ефірі «Свободи слова», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Із завтрашнього дня введено посилений режим роботи і прикордонників, і поліцейських. І це також один із символів того, що ми готові до будь-яких сценаріїв у нашій ситуації», - сказав міністр.

Він також закликав вступати до лав територіальної оборони, назвавши це правильною відповіддю на будь-яку загрозу.

оментуючи запитання про ймовірні прояви мародерства Монастирський зазначив: «Відповідь тут одна - це збільшення поліцейської присутності у містах, селах, бо саме це добропорядним людям дає впевненість, а для людей, які налаштовані на певні правопорушення, є пересторогою у їхніх діях».

Зазначимо, що при цьому воєнний стан у державі на запроваджується.