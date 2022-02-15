Поліцію і прикордонників переводять на посилений режим роботи
Для працівників Держприкордонслужби і Нацполіції з вівторка, 15 лютого, вводять посилений режим роботи.
Про це міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив в ефірі «Свободи слова», повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Із завтрашнього дня введено посилений режим роботи і прикордонників, і поліцейських. І це також один із символів того, що ми готові до будь-яких сценаріїв у нашій ситуації», - сказав міністр.
Він також закликав вступати до лав територіальної оборони, назвавши це правильною відповіддю на будь-яку загрозу.
оментуючи запитання про ймовірні прояви мародерства Монастирський зазначив: «Відповідь тут одна - це збільшення поліцейської присутності у містах, селах, бо саме це добропорядним людям дає впевненість, а для людей, які налаштовані на певні правопорушення, є пересторогою у їхніх діях».
Зазначимо, що при цьому воєнний стан у державі на запроваджується.