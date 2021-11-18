Поліція попередила замовне вбивство українського міністра

Життя Лещенка врятовано / ОПУ

Група зловмисників планувала здійснити замах міністра агарної політики Романа Лещенка. Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив про це на брифінзі 18 листопада.

зловмисників, які планували здійснити напад, вже затримали правоохоронці. Монастирський зауважив, що замах готували на міністра аграрної політики Романа Лещенка.

Що відомо про замах на Лещенка

За словами міністра внутрішніх справ, замовниками замаху були 2 людини – громадянин США та громадянка України. Виконавицею злочину була українка.

Замовницю вивели на людину, яка виконувала роль кілера, і всі переговори між нею та "кілером" документувалися.

Замах був пов'язаний із діяльністю Романа Лещенка у 2018 році, до того, як він отримав державну посаду.

Монастирський пояснив, що замовники замаху намагалися відібрати у Лещенка майно та вибити борги.