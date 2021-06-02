Покупка детской обуви: часть родительских забот

Покупка и выбор детской обуви не всегда является для родителей приятным времяпровождением, но иногда и тяготит.

Казалось бы, что здесь может быть сложного, но выбирать обувь для себя одно дело, совсем другое — выбирать ее для еще неговорящего малыша, постоянно вертящегося дошкольника или переборчивого подростка. Кроме того, есть некоторые моменты, которые стоит учитывать при выборе обуви, и о которых часто не задумываются родители.

Детская обувь — это не просто часть ежедневного гардероба, для многих деток это предмет радости и очень плохо, если обувь им не нравится. Многие родители часто сохраняют первую обувь крохи в качестве приятного памятного сувенира. Хорошо, что купить детскую обувь в INTERTOP стало так легко и удобно.

Когда лучше примерять детскую обувь?

При примерке обуви люди не всегда задумываются, какое время дня самое подходящее для этого процесса. А ведь это важно, поскольку к вечеру объем ноги, как правило, увеличивается. К примеру, вечером нога вашего ребенка может быть по ширине больше на целый сантиметр.

Потому часто и возникают такие ситуации, когда в магазине все было впору, а вечером, примерив ту же пару дома, оказывается, что она не вполне удобна. В свою очередь, неудобная обувь может спровоцировать появление мозолей, неприятного чувства сдавленности ступни в течении дня, а впоследствии негативно влиять на настроение.

Всего вышеперечисленного возможно избежать просто, покупая новую пару во второй половине дня.

Как нужно правильно примерять детскую обувь?

В процессе примерки обуви стоит учитывать следующие нюансы:

масса тела оказывает влияние на стопу — поэтому не стоит сидеть в новой обуви, а лучше попросить малыша пройтись по магазину, ведь так стопа может быть длиннее на пол сантиметра;

внутренняя стелька изделия должна быть немного длиннее стопы примерно на один сантиметр, поскольку при ходьбе стопа немного сдвигается вперед;

обувь обязательно нужно примерять на обе ноги сразу, ведь одна нога бывает больше другой;

не стоит покупать обувь на вырост или оставлять место на запас, это может послужить причиной неправильной походки и оббитых мысков, только что приобретенной обуви;

желательно проверить насколько гибкой и пластичной является подошва, слишком твердая и грубая подошва не подходит для детской ступни, она должна плавно перекатываться от носка к пятке.

Надеемся, что наши советы были вам полезны и выбирать обувь ребенку теперь станет намного проще.