Покупаем диван в Одессе. Чем руководствоваться при выборе?

Выбор дивана

Оснащение жилища мягкой мебелью является обязательной программой, особенно это касается небольших квартир, где вопрос экономии пространства остаётся актуальным всегда. Диван всегда был универсальным предметом интерьера, способным закрыть сразу несколько важных вопросов.

Для одесситов данный материал будет особенно интересным, поскольку сегодня есть прекрасная возможность выбрать и купить диваны в Одессе со склада по вполне умеренной цене.

Критерии выбора

Покупка мягкой мебели должна основываться на определённых факторах. Критериев масса, каждый определяет выбор в определённом векторе. При этом можно сократить перечень факторов, выделив наиболее важные из них:

размеры;

тип конструкции;

тип трансформационной системы;

спальное место;

стоимость.

Каждый из упомянутых критериев по-своему важен. Тем, кого интересуют диваны в Одессе, следует ознакомиться с каждым фактором, чтобы разбираться во всех тонкостях и не ошибиться в своём выборе.

Размеры

Габариты подобной мебели должны строго вписываться в зону предполагаемого расположения. На рынке есть множество вариантов, от миниатюрных одноместных конструкций до габаритных трёхместных изделий. Стандартным вариантом можно назвать изделие 200 см. длиной и 120-150 см. ширины спальной зоны.

Конструкция

Здесь существует разделение всех диванных систем на 3 категории. Данную классификацию хорошо иллюстрирует веб-ресурс "Диваны для нирваны". На сайте компании можно купить диван угловой, прямой или модульный, с надёжными каркасами и удобной посадочной зоной вне зависимости от типа конструкции.

Система трансформации

Все диваны, оснащённые системой трансформации, делятся на 3 базовые категории. Раскладной механизм может быть выкатным, раскладывающимся и разворачивающимся. Наиболее продвинутыми считаются изделия выкатного типа (стандарт – еврокнижка, премиум – пума и дельфин).

Самые популярные раскладывающиеся модели – книжка и клик-кляк. К числу выкатных конструкций относятся – еврокнижка, тик-так, пума, дельфин и пантограф. Разворачивающиеся системы – это в основном раскладушки (французская, американская и итальянская).

Спальное место

Удобство спальной зоны обеспечивает вмонтированный матрас. Обычно в конструкции дивана используются 2 типа матрасов – пружинный блок или пеноблок. Пеноблочные изделия нынче популярней благодаря более продолжительному сроку службы.

Стоимость

Ценовой фактор также имеет значение. Лучше всего брать товар со склада, это избавит покупателя от необходимости платить лишнюю наценку за магазинный салон. Если говорить о ДДН, диваны в Одессе можно выбрать по вполне гибкой цене. Их стоимость колеблется в диапазоне 3000-60000 грн.

Где купить в Одессе?

Для тех, кого интересуют диваны в Одессе, можно порекомендовать такого надёжного поставщика мягкой мебели, как "Диваны для нирваны". Компания ДДН занимается продажей диванов всех типов и категорий, включая прямые, угловые и модульные решения.

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