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Пойманный на Майдане бомж оказался уважаемым в "ДНР" человеком

19:00
Выжившие "герои Новороссии" в реальной жизни оказываются бомжами - фото 1
Выжившие "герои Новороссии" в реальной жизни оказываются бомжами

Киевская полиция неожиданно пополнила обменный фонд, не побрезговав обратить внимание на бомжа в самом центре столицы Украины.

Подозрительного мужчину заметили на станции метро "Майдан Незалежності" полицейские. Бомж средних лет, как показалось копам, странно себя вел. Забегая вперед, скажем, что иначе в колыбели Революции Достоинства этот мужчина себя вести и не мог.

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Когда бомжа пригласили в комнату полиции, выяснилось, что он прибыл в Киев с временно оккупированных территорий ОРДИЛО. А далее - все как в сказке.

Во время осмотра у бомжа него обнаружили "документы" на имя некоего Сергея Писарева, выданные оккупационными властями так называемой «Донецкой народной республики».

Пойманный на Майдане бомж оказался уважаемым в 'ДНР' человеком - фото 204368
"Стрелок" Писарев
Пойманный на Майдане бомж оказался уважаемым в 'ДНР' человеком - фото 204367
Автограф Гиркина - плюс десять к усидчивости
Пойманный на Майдане бомж оказался уважаемым в 'ДНР' человеком - фото 204369

В частности у него был «военный билет ДНР» и удостоверение «народного ополченца Донбасса». Один из "документов" был даже за подписью русского диверсанта Гиркина-Стрелкова.

Оказалось, что Писарев стоял у истоков создания "бомж-республики" на Донбассе и одним из первых примкнул к русским бандам Гиркина, однако в отличие от главарей не сумел бежать в Россию, а подался в Киев.

Задержанного "ветерана" передали работникам Службы безопасности Украины для установления цели его пребывания в столице и предоставления правовой оценки его действиям. Судя по всему, скоро данный индивидуум получит еще одну награду в виде крыши над головой в одном из исправительных заведений, которые Украина предоставляет военным преступникам.

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Киев Майдан война на Донбассе Игорь Гиркин Национальная полиция СБУ террористы ДНР Славянск Новости Украина
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