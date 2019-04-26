Подземные взрывы и отсутствие спасателей: на шахте в "ЛНР" произошла смертельная авария

08:00 26 апреля,

Помощь горнякам в "ЛНР" прибыла почти через сутки после взрыва

Как минимум четыре горняка, живущих на оккупированной территории Луганской области, погибли в результате взрыва метана на предприятии "Схидкарбон" в посёлке Юрьевка. Первый разрушительный взрыв прогремел около 11 утра в четверг, 25 апреля.

В эпицентре находились около 10 человек. Четверо из них погибли. Остальные пропали без вести вместе со своими коллегами, которые работали в забое неподалёку.

Впрочем, масштабы аварии оказались куда серьезнее, чем предполагали руководители шахты изначально. Выбросы метана продолжились и после инцидента, поэтому взрывы продолжались по всей лаве как минимум 12 часов.

Поиски выживших не начаты до сих пор, поскольку под землёй бушует огонь. При этом на месте нет горных спасателей - ближайший отряд ВГСО находится на подконтрольной Украине в Лисичанске.

Бойцы могли выехать оттуда для спасения горняков, но террористы предпочли лишний раз рискнуть жизнью людей и вызвали отряд из Ростова. Так что развязки в духе "Слуги народа" не предвидится: фильм отличается от реальности.

И хотя время прибытия российских спасателей, которые находятся в 200 километрах от Юрьевки оценивали в 5-6 часов, помощь шахтерам прибыла только в утром в пятницу, 26 апреля. Драгоценное время после начала взрывов было упущено, поэтому в данный момент, проведя разведку, спасатели решили не начинать операцию.

Шансов на выживание у пропавших горняков не много.