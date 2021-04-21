Подарочная упаковка: от выбора материала до оформления

Чтобы подарок произвел хорошее впечатление, важно правильно выбрать упаковку для него. Разнообразные переливающиеся пленки давно не пользуются популярностью.

Сегодня гораздо оригинальнее смотрятся коробки или пакеты из бумаги. Правильно оформив их, гость мероприятия сможет украсить свой подарок и вызвать у именинника только самые яркие эмоции.

Какой бывает подарочная упаковка?

Большинство покупателей заказывает упаковку в виде картонных коробок, листовой бумаги или пакетов. Подарочная упаковка оптом в виде листовой бумаги используется для презентов, имеющих четкие очертания. К ним относится одежда или игрушки. Если граней много, бумага не подойдет. В таком случае лучше подложить под нее толстый картон, который будет выполнять функции основы.

Универсальным вариантом считается подарочный бумажный пакет. Он используется для транспортировки мягких игрушек и вещей с острыми углами.

Здесь важно, чтобы он подошел по размеру, так как крошечный подарок в большом пакете будем смотреться смешно.

Коробка также подойдет для любого подарка. Она может быть крафтовой, обернутой бумагой или украшенной рисунком. Картонная подарочная упаковка оптом имеет ряд преимуществ, среди которых нужно выделить прочность, устойчивость к влаге, отсутствие шума и, конечно же, оригинальный вид.

Как украсить подарочную коробку?

При выборе упаковки для подарка необходимо обратить внимание на ее дизайн. Сделать ее максимально оригинальной позволит постпечатная обработка полиграфической продукции. К самым популярным способам относится:

ламинирование – покрытие упаковки разными пленками, создающими эффект текстуры или матовости. Ламинирование позволяет сделать изображение на коробке более ярким и насыщенным;

УФ-лакирование – способ, позволяющий не только улучшить вид коробки, но и повысить ее стойкость к истиранию. Подарочная упаковка оптом может лакироваться сплошным слоем или выборочно;

тиснение фольгой – метод, позволяющий сделать коробку гораздо элегантнее. Для этого на бумажную основу наносится оттиск, который заполняет расплавленная фольга. Это придает изображению стиль и объем.



При желании коробку можно украсить дополнительными аксессуарами: лентами, бантами, толстой крученой нитью. Все это сделает упаковку очень яркой и необычной.

Чтобы подарочная упаковка оптом получилась оригинальной, важно доверить ее изготовление проверенной типографии. Компания УкрСИЧ располагает самым современным оборудованием, которое позволяет реализовать любые идеи клиентов.

Эксперты типографии УкрСИЧ всегда готовы подсказать лучшие решения для оформления или, при необходимости, разработать собственный стильный дизайн. Готовая подарочная упаковка оптом получается яркой и запоминающейся. Она поможет украсить любой презент и выгодно дополнит его, сделав подарок незабываемым.