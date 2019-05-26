Под Херсоном военные прямо на трассе потеряли 122-мм снаряд

В полиции открыли уголовное дело по факту незаконного хранения боеприпасов

Эпичнейшая по уровню безалаберности история приключилась с нашими бойцами в Херсонской области. Судя по всему, во время перевозки снарядов, наши солдаты умудрились выронить крупнокалиберный боеприпас из грузовика.

Отборный трэш этой истории передает не только "косяк" военных, но и поступок жителя села Нижние Торгаи, который нашел артснаряд весом в несколько килограммов.

Как оказалось, 56-летний мужчина ходил по обочине трассы Одесса-Мелитополь-Новоазовск как раз в поисках бесхозного металлолома. Наткнулся он на современный артиллерийский снаряд 122мм калибра и решил отнести его не в полицию, а домой.

Благо, взрывателя в снаряде не было. Судя по всему, его транспортировали в зону боевых действий, но потеряли по дороге.

Герой нашей истории припер снаряд домой и спрятал в сарае. Для чего ему артиллерийский боеприпас, неизвестно. Впрочем, мужчина и сам не знает. Но популярности владение такой "плюшкой" ему дало. После одной из пьянок с местными мужиками он похвастался находкой. А собутыльники, в свою очередь, рассказали обо всем другим односельчанам. И те приходили поглазеть на огромный снаряд. Аж до того момента, пока об этом не узнал участковый.

Сейчас же снаряд изъяли и отправили на экспертизу. Если копы докажут, что боеприпас представлял опасность для окружающих, мужчине грозит несколько лет тюрьмы за незаконное хранение. А мог бы просто сдать снаряд копам.