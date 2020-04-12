Почему Украина помогает Албании и это правильно

Украина поможет Албании в трудную минуту / БГНЕС

Журналист Юрий Бутусов "тушит" волну возмущения, связанную с решением властей помочь Албании справиться последствиями землетрясения, а также объясняет прописные истины, которые люди в порыве эгоизма не понимают.

Перевод с албанского. Зачем Украина предоставила Албании гуманитарную помощь на сумму 10 миллионов гривен?

На фоне жесточайшего финансового кризиса, это решение вызвало много вопросов, а власти, как обычно, свои поступки не объясняют.

Однако на самом деле, это разумное и достойное политическое решение президента и МИДа.

Албания - член НАТО, но еще не является членом Европейского союза, и только начала об этом переговоры. Тем не менее, в 2014-м году Албания ввела санкции против России. В 2016-м российская агентура решила провести в Албании Дни России. В качестве эксперта был заявлен и житель Крыма гражданин РФ Васви Абдураимов. Однако Албания отказалась выдать визу жителю Крыма, несмотря на российский паспорт, МИД заявил, что это "лицо неизвестной национальности". Поскольку для РФ было важно показать признание крымчанина представителем РФ, Дни России в Албании отменили вообще.

В 2018-м албанская делегация уже была в Киеве, вели переговоры с Иванной Климпуш-Цинцадзе о развитии дипломатических отношений и зоне свободной торговли. Товарооборот небольшой - 25-30 миллионов долларов, но сальдо в нашу пользу.

В январе албанский политик Эди Рама стал председателем ОБСЕ, посещал Украину, вел переговоры с руководством и выезжал на Донбасс. Албанцы укрепляют свою субъектность в международной политике, они продвинулись в евроинтеграции дальше нас.

Кроме затрат в 10 миллионов гривен, Украина в 2020-м году откроет в Албании свое посольство (сейчас там только консульство).

10 миллионов и посольство - это вполне скромная цена за укрепление отношений с членом НАТО, с будущим членом Евросоюза, который поддерживает режим санкций против РФ.

Это нормальный политический процесс, так и должно быть.

Пост Юрия Бутусова на фейсбуке: