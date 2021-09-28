Почему смотреть сериалы полезно

На выходных, в отпуске и во время карантина многие предпочитают заниматься просмотром сериалов. И если раньше такое времяпровождение считалось плохой привычкой, то сегодня все изменилось в другую сторону.

Как эволюционировали сериалы

Еще в 80-90-е года прошлого столетия стало модным смотреть сериалы. Но в то время они отличались низким качеством, поэтому мало кто воспринимал происходящее на экране всерьез. Тогда же было популярным снимать длинные сюжеты: на тысячу, а то и две тысячи серий. Но в конце 90-х отношение начало меняться. Первые сериалы с интересным и волнующим сюжетом сделали в Америке. Тот же "Твин Пикс" и "Остаться в живых" все еще будоражат воображение зрителей. Постепенно в киноиндустрии зародился тренд на сложные сюжеты, использование мифологии, загадок и продуманных персонажей.

Польза от сериалов: почему стоит смотреть

Конечно, не все ленты можно назвать полезными. Но если выбирать сюжет осознанно, то просмотр принесет немало пользы:

снятие стресса — когда человек устал после работы, это поможет ему отдохнуть;

подборка образцов для подражания — если в вашем окружении нет подходящих моделей, можно найти их на экране;

поиск настоящих ценностей — в сериалах часто перед героями возникают тяжелые ситуации, с которыми они успешно справляются;

отказ от предрассудков — в современных сюжетах часто можно увидеть людей разных социальных уровней, физического и умственного развития и других особенностей;

помощь в развитии менталитета — просмотр качественных сериалов помогает развить способность понимать людей, что очень важно в современном обществе.

Как осмысленно и осознанно смотреть

Если вы хотите получить всю пользу от происходящего на экране, необходимо запомнить несколько простых моментов. Во-первых, психологи рекомендуют обсуждать с родными, друзьями то, что вы увидели. Это способствует лучшему усвоению материала. Во-вторых, не забывать дозировать просмотр. То есть, стараться не тратить на все серии целый день, а смотреть 1 или 2 ежедневно.

Ну и, конечно же, четко понимать, зачем вы смотрите тот или иной сюжет. Например, хотите сейчас снять напряжение, забыть о стрессе после тяжелого рабочего дня или же получить удовольствие, посмеяться, переживать вместе с героями. Любой сериал может отличаться своей мотивацией. И не забывайте про другие способы расслабиться: чтение книг, прогулка, физические упражнения.